В Украине почти вдвое подешевел популярный овощ

В 2024 году капуста стоит почти вдвое меньше, чем в аналогичный период 2023 года. В частности, в начале мая цена этого популярного овоща снизилась на 30%.

Как изменилась цена на капусту

О динамике снижения цен на капусту в комментарии 24 Каналу рассказала руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" во Львове Татьяна Попович.

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Сейчас средняя цена капусты нового урожая на оптовом рынке "Шувар" всего 25 гривен за килограмм, в прошлом году в это время она стоила 58 гривен. В начале мая стоимость ранней капусты уменьшилась на 30% – от 37 до 25 гривен за килограмм,

– говорит Татьяна Попович.

Сезонность является одним из главных факторов, который влияет на цену капусты, ведь она, как и многие другие овощи, имеет определенный период сбора урожая. Во время пиковых сезонов, когда предложение капусты увеличивается, цены обычно снижаются.

Что влияет на цену капусты

Татьяна Попович объясняет снижение цены увеличением объемов выращивания капусты.

По состоянию на сегодня на рынке уже присутствует продукция из Закарпатской области, однако сезон еще не достиг своего пика. До конца мая ожидается рост предложения на рынке, которое усилят производители из других областей и, соответственно, постепенное снижение цен,

– объясняет эксперт.

Спрос на капусту, как и на другие товары, подвергается воздействию различных факторов:

изменений в потребительских предпочтениях;

динамики доходов населения;

цен на конкурирующие продукты;

общих экономических и социальных условий.

Производственные затраты также играют роль, ведь повышение цен на удобрения, топливо и заработную плату может подтолкнуть рост цен на конечный продукт.

Климатические условия являются еще одним критическим фактором. Изменения погоды могут снизить урожайность или увеличить потери при хранении, что ведет к ценовым колебаниям. Однако, когда погода благоприятная, это может спровоцировать рост урожая и, соответственно, спад цен, как это произошло в этом году.