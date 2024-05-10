Як змінилася ціна на капусту

Про динаміку зниження цін на капусту в коментарі 24 Каналу розповіла керівниця відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" у Львові Тетяна Попович.

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Нині середня ціна капусти нового врожаю на гуртовому ринку "Шувар" усього 25 гривень за кілограм, минулого року в цей час вона коштувала 58 гривень. На початку травня вартість ранньої капусти зменшилась на 30% – від 37 до 25 гривень за кілограм,

– каже Тетяна Попович.

Сезонність є одним з головних чинників, який впливає на ціну капусти, адже вона, як і багато інших овочів, має певний період збирання врожаю. Під час пікових сезонів, коли пропозиція капусти збільшується, ціни зазвичай знижуються.

Що впливає на ціну капусти

Тетяна попович пояснює зниження ціни збільшенням обсягів вирощування капусти.

Станом на сьогодні на ринку вже присутня продукція із Закарпатської області, проте сезон ще не досягнув свого піку. До кінця травня очікується зростання пропозиції на ринку, яке підсилять виробники з інших областей та, відповідно, поступове зниження цін,

– пояснює експертка.

Попит на капусту, як і на інші товари, піддається впливу різних факторів:

змін у споживацьких перевагах;

динаміки доходів населення;

цін на конкуруючі продукти;

загальних економічних і соціальних умов.

Виробничі витрати також відіграють роль, адже підвищення цін на добрива, паливо та заробітну плату може підштовхнути зростання цін на кінцевий продукт.

До речі! Кліматичні умови є ще одним критичним чинником. Зміни погоди можуть знизити врожайність або збільшити втрати під час зберігання, що веде до цінових коливань. Проте, коли погода сприятлива, це може спровокувати ріст врожаю і, відповідно, спад цін, як це сталося цього року.