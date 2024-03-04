Какой популярный овощ в Украине начинает дешеветь

В Украине наблюдается спад цены на "второй хлеб". Так украинцы называют картофель, который в феврале впервые снизился в стоимости с осени 2023 года. Впрочем, в супермаркетах цена на овощ до сих пор остается на уровне более 20 гривен.

Картофель теряет цену

Рынок картофеля показал определенную динамику цен в феврале. Поэтому к середине месяца стоимость на популярный овощ снизилась. Это произошло впервые с октября прошлого года по словам маркетолога Татьяны Попович, передает 24 Канал.

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Кило картофеля в прошлом месяце составляло где-то 16 – 22 гривен. Это на 11% ниже, чем на предыдущей неделе.

Татьяна Попович Руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" По состоянию на начало марта на оптовом рынке "Шувар" картофель стоит 13 – 16 гривен за килограмм и является на 30% дешевле, чем в феврале 2024.

Такое снижение экспертка объясняет тем, что на рынке произошло повышение предложения. Фермеры, которые задерживали продажу в надежде на более высокие цены, начали реализовывать свои запасы из-за быстрого снижения качества картофеля на хранении.

В то же время по данным "Минфина", средние цены за килограмм картофеля в крупнейших супермаркетах Украины гораздо выше, чем на рынке, по состоянию на 4 марта:

Metro – 21,80 гривны,

Auchan – 22,80 гривны,

Megamarket – 28,90 гривны,

Varus – 24,90 гривны.

Ранее овощ дорожал

Еще в январе цены на картофель росли – достигали иногда даже 18 – 25 гривен за килограмм.

Учитывая это, в то время цена на картофель была в среднем в четыре раза выше, чем в тот же период 2023 года.

Татьяна Попович рассказывает, что основными факторами такого роста были: ограниченное предложение местного картофеля из-за относительно низких урожаев во многих районах, а также проблемы с качеством местного картофеля.

Кроме того, высокие цены стимулировали импорт, особенно из Польши.

По сравнению с прошлым годом, на сегодня стоимость картофеля остается втрое выше цены 2023 года