Картопля втрачає ціну

Ринок картоплі показав певну динаміку цін у лютому. Відтак до середини місяця вартість на популярний овоч знизилася. Це відбулося вперше з жовтня минулого року за словами маркетолога Тетяни Попович, передає 24 Канал.

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Кіло картоплі минулого місяця становило десь 16 – 22 гривень. Це на 11% нижче, ніж на попередньому тижні.

Тетяна Попович Керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" Станом на початок березня на гуртовому ринку "Шувар" картопля коштує 13 – 16 гривень за кілограм та є на 30% дешевшою, ніж в лютому 2024.

Таке зниження експертка пояснює тим, що на ринку відбулося підвищення пропозиції. Фермери, які затримували продаж у надії на вищі ціни, почали реалізовувати свої запаси через швидке зниження якості картоплі на зберіганні.

Водночас за даними "Мінфіну", середні ціни за кілограм картоплі у найбільших супермаркетах України набагато вищі, аніж на ринку, станом на 4 березня:

Metro – 21,80 гривні,

Auchan – 22,80 гривні,

Megamarket – 28,90 гривні,

Varus – 24,90 гривні.

Раніше овоч дорожчав

Ще у січні ціни на картоплю росли – досягали інколи навіть 18 – 25 гривень за кілограм.

Враховуючи це, на той час ціна на картоплю була в середньому в чотири рази вищою, ніж у той же період 2023 року.

Тетяна Попович розповідає, що основними чинниками такого росту були: обмежена пропозиція місцевої картоплі через відносно низькі врожаї в багатьох районах, а також проблеми з якістю місцевої картоплі.

Крім того, високі ціни стимулювали імпорт, особливо з Польщі.

Зауважте! У порівнянні із минулим роком, на сьогодні вартість картоплі залишається втричі вищою за ціну 2023 року