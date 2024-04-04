Достигли 16-летнего максимума: что происходит с ценами на кофе в мире

Цена на кофе начали стремительно расти. А все потому, что на мировых рынках ожидается дефицит кофейных зерен.

Дефицит кофейных зерен

Поэтому, майские контракты на кофе сорта робуста выросли на 4,8% – до 3 838 долларов на торгах на Лондонской бирже. Это самая высокая цена с 2008 года. Сообщается, что рост цены вызван опасениями плохого урожая во Вьетнаме, который является ключевым экспортером робусты.

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Суть заключается в том, что высокая температура приводит к высыханию оросительных систем на плантациях, и в случае повреждения урожая может возникнуть дефицит кофейных зерен на мировых рынках.

Как это влияет на другие сорта кофе

Еще один фактор роста цены – низкие запасы кофейных зерен на складах. Компании, которые обжаривают кофе, сокращали закупки, надеясь на падение цены.

Ограниченность рынков робусты также способствует росту цен на кофе сорта арабика премиум-класса. Таким образом, фьючерсы на арабику в Нью-Йорке выросли на 3%, то есть превысили отметку 2 доллара за фунт впервые с декабря прошлого года.

Несмотря на благоприятные перспективы будущего урожая бразильской арабики, в это время года ее доступность, как правило, ниже, поскольку новый урожай начнется только в мае.

Более того, брокеры крупнейшего производителя Бразилии недавно сообщили о высоком спросе на зерна арабики низкого качества, которые могут использоваться как замена робусты в смесях.