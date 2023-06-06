Лук на вес золота: в Минагрополитики объяснили когда цена поползет вниз

Лук рекордно вырос в цене за последнее время. Все из-за дефицита продукции вследствие оккупации Херсонщины. Однако есть и положительные новости – цена упадет за несколько месяцев.

Почему лук резко подорожал

Во время эфире телемарафона, передает 24 канал, первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий рассказал, что главной причиной резкого подорожания лука в Украине стала оккупация Херсонской области.

Читайте также Мясо дорожает весь 2023 год: что будет с ценами в июне

что за последнее десятилетиепроисходило в Херсонской области. Сейчас часть области находится под временной российской оккупацией.

В 2022 году продукция Херсонской области не попала на рынок Украины. В результате возник дефицит, который вызвал резкое подорожание. Однако уже этой весной фермеры из других областей страны увеличили посевные площади овощей для борщового набора, в том числе и лука, на минимум 25—30%.

Позитивные новости: через несколько месяцев цена упадет

В Минагро уверяют, что украинские фермеры значительно увеличили посевные площади под лук. Это, соответственно, означает, что через несколько месяцев цены на этот овощ снизятся.

Тарас Высоцкий Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Через два-три месяца начнется основной сбор лука, и пик очень высоких цен закончится. Продолжение следует стабилизация стоимости. До конца спрогнозировать нельзя из-за погоды, которая будет благоприятна или нет. Но точно понимание, что цена на лук может снизиться.

Кроме того, по словам Высоцкого, в этом году аграрии увеличили посевные площади под масличные культуры, но уменьшили под зерновые. Это не повлияет на продовольственную безопасность, уверяет зам.

Украинцы потребляют не более 30% выращиваемого.

Такие культуры, как гречка, овес, озимая пшеница, посеяли более чем достаточно для обеспечения внутреннего потребления.

Сколько сейчас стоит лук

По данным "Минфина" в мае средние цены на овощи были на уровне:

Лук репчатый – 60,72 гривны за килограмм;

60,72 гривны за килограмм; Лук репчатый молодой – 59,93 гривны;

59,93 гривны; Лук синий – 61,45 гривны.

Сейчас текущие цены на лук в супермаркетах составляют в среднем от 58 гривен до почти 80 гривен.