Мясо дорожает весь 2023 год: что будет с ценами в июне

С начала 2023 года в Украине подорожали фактически все основные виды мяса. Нестабильной ситуация будет оставаться и в июне.

Что будет с ценами

Ученые Института аграрной экономики прогнозируют, что в июне цены на мясо будут находиться в постоянном движении. Причина – война.

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Наталья Копытец Ведущая научная сотрудница отдела ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики Сохранится тенденция колебания розничных цен на главные виды мяса. Основной причиной тому является война и предопределенная ею нестабильная ситуация в стране.

Как подорожало мясо

В то же время, рассказали в Институте 24 Каналу, с начала года цены практически на все виды мяса выросли. Так:

курятина – филе, бедра и голени – подорожала на 7,4 – 15,2%;

свинина – грудинка, ребра, подбрюшина и лопатка – на 5,2 – 14,6%. А ошеек – вообще на 22,5%.

Впрочем, замечают там, конкретно в мае цены затормозились. Так, больше всего подорожали куриные голени – на 6,9%, до 81,95 гривны за килограмм. Что, объясняется, обусловлено майскими праздниками, которые традиционно отмечают открытием сезона пикников и выездами на природу.

Сколько стоит мясо сегодня

По состоянию на утро 6 июня в Украине, по данным "Минфина" цены на курятину установились на среднем уровне (за 1 килограмм):

бедро – 121,5 гривны (+10,05 гривны по сравнению со среднемесячными ценами мая);

голень – 80,45 гривны (+3,1 гривны);

филе – 148,97 гривны (+3,55 гривны).

Цены на свинину (за 1 килограмм):