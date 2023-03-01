Цены на мясо в Украине могут измениться: что подорожает
Источник:Obozrevatel
Цены на мясо в последние месяцы несколько изменились. К примеру, говядина подешевела, а курятина наоборот подорожала.
По мнению экспертов, цены на курятину и говядину вероятнее всего останутся стабильными. А вот свинина может подорожать весной.
Интересно В Украине изменились цены на мясо: что подешевело и подорожало в феврале
Как изменятся цены на мясо
По мнению аналитика Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики Павла Мартышева, цена говядины не претерпевает резких изменений.
Говядина будет стабильно дорогой, не будет сильно двигаться цена ни вверх, ни вниз, но следует понимать, что у нас говядины классической мясной не существует. В основном, это побочный продукт молочного животноводства. То есть корова давала молоко, ее зарезали, а потом это говядина. У нас нет культуры потребления и нет много денег, чтобы покупать стабильно и чтобы был спрос. Можем говорить о стабильности или каком-то, возможно, росте цены,
– сказал эксперт.
А вот цена на свинину может вырасти весной. Удорожание этого мяса может привести к повышению цен на корма. Поскольку около 60-70% себестоимости в производстве свинины составляют именно корма.
Сейчас немного приостановилась "зерновая сделка", поэтому немного просели, но все же может быть дефицит кормового зерна, жмыха. И структура посевных площадей указывает на то, что в течение следующих месяцев может быть дефицит кормового зерна. Это не позволит расширить поголовье,
– объясняет он.
Как изменились цены на мясо в феврале
Курятина:
- Средняя цена куриной голени в феврале составляла 74,95 гривны, что на 3,80 гривни дороже средней цены в январе. В магазине Novus цена составляла 79,99 грн, а в Varus – 69,90 грн.
- Стоимость куриного бедра в феврале составила 93,95 гривны, что почти на 4 гривны дешевле среднемесячной цены в январе. Средняя цена на куриное бедро в магазине Novus составила 89,99 гривны, а у Varus – 97,90 гривны.
- Филе в феврале подешевело почти на 1,5 гривны: с 138,38 до 136,93 гривны.
Свинина:
- Цены свиного ошейка снизились почти на такую же сумму - со 197,44 гривны до 193,75 гривны.
- Цены на грудинку снизились на 4,25 гривны – со 174,81 гривны до 170,56 гривны.
- Свиная лопатка подешевела на 4,1 гривны. Цены снизились со 162,24 гривны до 158,14 гривны.
Говядина:
- Говяжий гуляш подорожал на 3 гривны – с 237,64 до 240,65 гривны.
- Ребра подешевели почти на 2 гривны - со 141,81 гривны до 139,98 гривны.