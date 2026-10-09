Говядина по 500 гривен: что происходит с ценами на мясо и как сэкономить

Поход в супермаркет за продуктами для сытного ужина становится все более серьезным испытанием для семейного бюджета. Цены на популярные виды мяса на прилавках магазинов вновь пересмотрели, заставляя украинцев внимательнее присматриваться к ценникам.

Что происходит с ценами на мясо в Украине

Наибольший удар по кошелькам покупателей сейчас наносит говядина, которая уверенно приближается к психологической отметке. По данным портала Минфина, средняя стоимость говяжьего гуляша уже достигла 499,50 гривен за килограмм, тогда как еще в середине сентября этот показатель составлял около 438 гривен, о чем пишет agronews.ua. Говяжьи ребра также не отстают: их цена подскочила с 282,80 до 304,25 гривны за килограмм.

Свинина демонстрирует значительно более спокойную динамику, хотя и здесь цены постепенно растут. Свиная лопатка сейчас обойдется в среднем в 238,29 гривны за килограмм, подорожав примерно на 17 гривен с начала осени. Грудинка, ребра, подчеревок и шашлык подорожали лишь на несколько гривен, а вот шейка даже приятно удивила – она немного подешевела до 346,45 гривны за килограмм.

Обратите внимание! В сегменте куриного мяса ситуация неоднозначна, поэтому здесь можно найти более выгодные предложения. Куриное филе подорожало на 21 гривну и теперь стоит 247 гривен за килограмм. Зато бедро и тушка стали доступнее: их продают по 147,33 и 114,25 гривны соответственно, а голени держатся на уровне 119 гривен за килограмм.

Как защитить свой бюджет от переплат

Главное правило для потребителей сегодня – не лениться сравнивать предложения в разных торговых сетях. Разница в стоимости одних и тех же продуктов может достигать нескольких десятков гривен. Например, ту же говядину в одном гипермаркете можно найти за 479 гривен, а в другом придется выложить целых 520 гривен. Свиная грудинка также демонстрирует огромный разброс цен: от 199 до 255 гривен за килограмм в зависимости от магазина.

Важно! Традиционно осенний период в Украине сопровождается пересмотром цен на продовольствие из-за роста затрат на энергоносители, логистику и хранение продукции. Ранее эксперты уже предупреждали, что сокращение поголовья крупного рогатого скота и сложности в аграрном секторе неизбежно приведут к подорожанию красного мяса. В то же время птицеводство остается более гибкой отраслью, что позволяет производителям курицы удерживать цены на относительно стабильном уровне, а порой даже снижать их для стимулирования спроса.

Кстати, мы писали, что в сентябре предложение ягод на украинском рынке резко сократилось, что спровоцировало исторический скачок цен на малину, голубику и ремонтантную клубнику. Розничные цены на малину взлетели до 200–280 гривен за килограмм