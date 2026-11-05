Закупочные цены на молоко: почему стоимость сырья стремительно растет

Ситуация на отечественном молочном рынке продолжает удивлять неожиданными тенденциями этой осенью. В то время как объемы производства стремительно падают, финансовые показатели фермеров демонстрируют уверенный рост.

Почему цены на сырье выросли и сколько сейчас платят фермерам и населению

В октябре 2026 года закупочные цены на сырое молоко от сельскохозяйственных предприятий подскочили на 6%, достигнув отметки 16,4 гривны за килограмм без НДС. Главным фактором такого подорожания стало оживление спроса на молочные протеины на внешних рынках и острая необходимость восполнить дефицит, вызванный уничтожением продукции внутри страны, о чем сообщает "Инфагро".

Ценовая политика на рынке существенно различается в зависимости от того, кто сдает сырье. В конце октября агропредприятия преимущественно продавали свое молоко по цене 16–17 гривен за килограмм без НДС.

Обратите внимание! В то же время молоко, которое закупают у обычных селян, стоит значительно дешевле. За месяц оно подорожало на 4,2% и сейчас торгуется на уровне 11,2 гривны за килограмм, хотя в годовом исчислении его стоимость даже снизилась на 4,3%.

Что происходит с рентабельностью бизнеса

Несмотря на сложные времена, зарабатывать на молоке становится выгоднее. В октябре расчетная операционная рентабельность производства сырого молока продолжила стремительно расти.

Секрет успеха кроется в удачном стечении обстоятельств: закупочные цены на молоко растут, а концентрированные корма для животных дешевеют из-за блокады глубоководных портов. Благодаря этому средний уровень операционной маржи фермеров за месяц взлетел сразу на 30 процентных пунктов.

Почему производство и поголовье стремительно падают

Если финансовые показатели радуют, то физические объемы рынка вызывают серьезное беспокойство. По оперативным данным Госстата, в течение первых девяти месяцев 2026 года в Украине произвели всего 4,6 миллиона тонн сырого молока, что на 13,2% меньше прошлогодних показателей.

Главный удар пришелся на частные хозяйства, где официальное падение производства достигло катастрофических 27%. Соответственно, сокращается и поголовье скота: по состоянию на 1 октября в Украине насчитывалось 915,4 тысячи коров, что на 18,4% меньше, чем годом ранее. Наиболее критическая ситуация зафиксирована в Харьковской области, где производство молока обвалилось на 64%.

Важно! Несмотря на тотальное сокращение поголовья и общего производства, заводы получают больше сырья. За три квартала 2026 года на переработку было отправлено 2,5 миллиона тонн молока, что на 3,8% превышает показатели прошлого года. Эксперты отмечают, что такое несоответствие между падением производства и ростом переработки указывает на серьезные структурные изменения на отечественном молочном рынке.

Недавно мы писали, что по состоянию на начало ноября 2026 года в Украине зафиксировали заметное снижение цен на основные продовольственные товары. Наибольшее падение стоимости коснулось куриных яиц, овощей борщевого набора, сливочного масла и свинины.