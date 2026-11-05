Закупівельні ціни на молоко: чому вартість сировини стрімко зростає

Чому вартість сировини пішла вгору та скільки зараз платять фермерам та населенню

У жовтні 2026 року закупівельні ціни на сире молоко від сільськогосподарських підприємств підскочили на 6%, сягнувши позначки 16,4 гривні за кілограм без ПДВ. Головним драйвером такого подорожчання стало пожвавлення попиту на молочні протеїни на зовнішніх ринках та гостра потреба перекрити дефіцит від знищеної продукції всередині країни, про що повідомляє "Інфагро".

Adv

популярні відео

Цінова політика на ринку суттєво відрізняється залежно від того, хто здає сировину. Наприкінці жовтня агропідприємства переважно продавали своє молоко за ціною 16-17 гривень за кілограм без ПДВ.

Зверніть увагу! Водночас молоко, яке закуповують у звичайних селян, коштує значно дешевше. За місяць воно додало в ціні 4,2% і зараз торгується на рівні 11,2 гривні за кілограм, хоча у річному вимірі його вартість навіть просіла на 4,3%.

Реклама

Що відбувається з рентабельністю бізнесу

Попри складні часи, заробляти на молоці стає вигідніше. У жовтні розрахункова операційна рентабельність виробництва сирого молока продовжила стрімко зростати.

Секрет успіху криється у вдалому збігу обставин: закупівельні ціни на молоко йдуть вгору, а концентровані корми для тварин дешевшають через блокаду глибоководних портів. Завдяки цьому середній рівень операційної маржі фермерів за місяць злетів одразу на 30 відсоткових пунктів.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Чому виробництво та поголів'я стрімко падають

Якщо фінансові показники тішать, то фізичні обсяги ринку викликають серйозне занепокоєння. За оперативними даними Держстату, протягом перших дев'яти місяців 2026 року в Україні виробили лише 4,6 мільйона тонн сирого молока, що на 13,2% менше за торішні показники.

Головний удар припав на господарства населення, де офіційне падіння виробництва сягнуло катастрофічних 27%. Відповідно, тане і кількість худоби: станом на 1 жовтня в Україні налічувалося 915,4 тисячі корів, що на 18,4% менше, ніж роком раніше. Найбільш критична ситуація зафіксована на Харківщині, де виробництво молока обвалилося на 64%.

Реклама

Важливо! Попри тотальне скорочення поголів'я та загального виробництва, заводи отримують більше сировини. За три квартали 2026 року на переробку пустили 2,5 мільйона тонн молока, що на 3,8% перевищує показники минулого року. Експерти зазначають, що така розбіжність між падінням виробництва та зростанням переробки вказує на серйозні структурні зміни на вітчизняному молочному ринку.

Нещодавно ми писали, що станом на початок листопада 2026 року в Україні зафіксували відчутне зниження цін на ключові продовольчі товари. Найбільше падіння вартості торкнулося курячих яєць, овочів борщового набору, вершкового масла та свинини.