Ціни на продукти: які товари різко подешевшали в Україні у листопаді

Які продукти стали доступнішими для українців

Станом на початок листопада 2026 року в Україні зафіксували відчутне зниження цін на ключові продовольчі товари. Найбільше падіння вартості торкнулося курячих яєць, овочів борщового набору, вершкового масла та свинини, про що свідчить моніторинг Міністерства аграрної політики та продовольства України.

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Зокрема, десяток яєць тепер обійдеться у 47,8 гривні, що на 21% дешевше, ніж місяць тому. Білокачанна капуста втратила в ціні 20% і коштує 18,2 гривні за кілограм, а пачка вершкового масла жирністю 82,5% подешевшала на 10% – до 86,6 гривні.

Зверніть увагу! Також приємно здивують ціни на м'ясо та овочі: свинина подешевшала на 8% (206,5 гривні за кілограм), буряк – на 8% (15,7 гривні), цибуля – на 6% (18,7 гривні), а морква – на 4% (16,8 гривні).

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Що відбувається з цінами на хліб та олію та чому вартість пішла на спад

Водночас вартість інших продуктів повсякденного вжитку залишається стабільною і не б'є по гаманцю додатковими націнками. Середня ціна батона тримається на рівні 32,6 гривні за пів кілограма, житній хліб коштує 52,4 гривні за кілограм, літр соняшникової олії обійдеться у 93,7 гривні, а макарони – 38,9 гривні за кілограм.

На формування таких цінників впливає одразу кілька факторів: сезонність, обсяги виробництва, а також витрати на логістику та зберігання. Міністр аграрної політики Тарас Висоцький наголосив, що забезпечення стабільності на продовольчому ринку є пріоритетом держави.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Попри складні умови воєнного часу, українські аграрії та переробники продовжують виробляти продукцію і забезпечувати потреби населення– зазначив урядовець.

Якщо порівнювати поточну ситуацію з аналогічним періодом минулого року, то позитивна динаміка стає ще очевиднішою. У річному вимірі курячі яйця стали дешевшими на 27%, свинина втратила 11% вартості, а вершкове масло подешевшало на 6%. Мінагрополітики продовжує стежити за ринком, щоб підтримувати як виробників, так і купівельну спроможність громадян у складні часи.

До слова, ми писали, що лише від початку минулого тижня відпускні ціни на тепличні огірки в Україні підскочили в середньому на 62%. Наразі кілограм цієї продукції надходить у продаж по 95 – 120 гривень.