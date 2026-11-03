Цены на продукты: какие товары резко подешевели в Украине в ноябре

Какие продукты стали более доступными для украинцев

По состоянию на начало ноября 2026 года в Украине зафиксировали заметное снижение цен на ключевые продовольственные товары. Наибольшее снижение цен коснулось куриных яиц, овощей для борща, сливочного масла и свинины, о чем свидетельствует мониторинг Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

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В частности, десяток яиц теперь обойдется в 47,8 гривны, что на 21% дешевле, чем месяц назад. Белокочанная капуста подешевела на 20% и стоит 18,2 гривны за килограмм, а пачка сливочного масла жирностью 82,5% подешевела на 10% – до 86,6 гривны.

Обратите внимание! Также приятно удивят цены на мясо и овощи: свинина подешевела на 8% (206,5 гривны за килограмм), свекла – на 8% (15,7 гривны), лук – на 6% (18,7 гривны), а морковь – на 4% (16,8 гривны).

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Что происходит с ценами на хлеб и подсолнечное масло и почему стоимость пошла на спад

В то же время стоимость других продуктов повседневного спроса остается стабильной и не бьет по кошельку дополнительными наценками. Средняя цена батона держится на уровне 32,6 гривны за полкилограмма, ржаной хлеб стоит 52,4 гривны за килограмм, литр подсолнечного масла обойдется в 93,7 гривны, а макароны – 38,9 гривны за килограмм.

На формирование таких цен влияет сразу несколько факторов: сезонность, объемы производства, а также расходы на логистику и хранение. Министр аграрной политики Тарас Высоцкий подчеркнул, что обеспечение стабильности на продовольственном рынке является приоритетом государства.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Несмотря на сложные условия военного времени, украинские аграрии и переработчики продолжают производить продукцию и обеспечивать потребности населения– отметил чиновник.

Если сравнивать текущую ситуацию с аналогичным периодом прошлого года, то положительная динамика становится еще более очевидной. В годовом исчислении куриные яйца подешевели на 27%, свинина потеряла 11% стоимости, а сливочное масло подешевело на 6%. Минагрополитики продолжает следить за рынком, чтобы поддерживать как производителей, так и покупательную способность граждан в сложные времена.

К слову, мы писали, что только с начала прошлой недели отпускные цены на тепличные огурцы в Украине подскочили в среднем на 62%. Сейчас килограмм этой продукции поступает в продажу по цене 95–120 гривен.