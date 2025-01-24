Саудовская Аравия ответила Трампу на призыв снизить цены на нефть

Дональд Трамп призвал Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить цены на нефть, заявив, что это может помочь быстрее завершить войну России против Украины. Королевство ответило на такой призыв президента США.

Цены на нефть – ответ Саудовской Аравии

Министр экономики Саудовской Аравии Фейсал Алибрагим отметил, что королевство сосредоточено на долгосрочной стабильности нефтяного рынка, а не на краткосрочных ценовых изменениях, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Наша цель – гарантировать достаточное предложение для растущего спроса, особенно со стороны США и новейших технологий, таких как искусственный интеллект,

– отметил Алибрагим.

Он также напомнил о намерении Саудовской Аравии значительно расширить инвестиции и торговлю с США. По словам Алибрагима, королевство планирует в течение ближайших четырех лет вложить 600 миллиардов долларов в развитие отношений с Соединенными Штатами, включая инвестиции и закупки в государственном и частном секторах.

Vision 2030 и партнерство с США

Vision 2030 – это амбициозная программа реформ, направленная на уменьшение зависимости Саудовской Аравии от нефти, создание рабочих мест и развитие новых отраслей экономики.

Как подчеркнул Алибрагим, тарифы могут быть использованы как временный экономический инструмент для создания конкурентной среды, способствующей развитию местных отраслей.

Обратите внимание! Саудовская Аравия, по его словам, стремится поддерживать стабильное и долгосрочное партнерство с США, базируясь на общих интересах и прочных отношениях.