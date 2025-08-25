Украина усилила атаки на энергообъекты России, из-за чего цены на нефть выросли. Это ставит под угрозу поставки российской нефти.

Как растут цены на нефть после украинских ударов?

Цены на нефть выросли в понедельник 25 августа, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,19% до 67,86 долларов за баррель. А фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на 0,24% до 63,81 долларов.

В издании связывают это с тем, что 24 августа Украина осуществила атаку дронами, что привело к резкому снижению мощности реактора на одной из крупнейших российских АЭС и вызвала пожар на терминале экспорта топлива в Усть-Луге.

Кроме того, пожар на российском Новошахтинском НПЗ, вызванный атакой украинского беспилотника, продолжался уже четвертый день. Этот завод продает топливо преимущественно на экспорт и имеет годовую мощность около 100 000 баррелей в день.

Учитывая успех, которого Украина достигла в своих атаках на российскую нефтяную инфраструктуру, риски для сырой нефти смещаются вверх,

– сказал рыночный аналитик IG Тони Сикамор.

Что о ситуации говорят в США?

Между тем вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Россия сделала "значительные уступки" по урегулированию войны с Украиной путем переговоров.

Они осознали, что не смогут установить марионеточный режим в Киеве. Это, конечно, было главным требованием в начале. И, что важно, они признали, что будут определенные гарантии безопасности территориальной целостности Украины,

– сказал Вэнс.

Однако президент США Дональд Трамп также возобновил угрозы ввести санкции против России, если в течение двух недель не будет достигнут прогресс в мирном урегулировании в Украине.

