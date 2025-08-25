Україна посилила атаки на енергооб’єкти Росії, через що ціни на нафту зросли. Це ставить під загрозу поставки російської нафти.

Як зростають ціни на нафту після українських ударів?

Ціни на нафту зросли в понеділок 25 серпня, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 0,19% до 67,86 доларів за барель. А ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate (WTI) зросли на 0,24% до 63,81 доларів.

У виданні пов’язують це з тим, що 24 серпня Україна здійснила атаку дронами, що призвела до різкого зниження потужності реактора на одній з найбільших російських АЕС та спричинила пожежу на терміналі експорту палива в Усть-Лузі.

Крім того, пожежа на російському Новошахтинському НПЗ, спричинена атакою українського безпілотника, тривала вже четвертий день. Цей завод продає паливо переважно на експорт і має річну потужність близько 100 000 барелів на день.

Враховуючи успіх, якого Україна досягла у своїх атаках на російську нафтову інфраструктуру, ризики для сирої нафти зміщуються вгору,

– сказав ринковий аналітик IG Тоні Сікамор.

Що про ситуацію говорять у США?

Тим часом віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що Росія зробила "значні поступки" щодо врегулювання війни з Україною шляхом переговорів.

Вони усвідомили, що не зможуть встановити маріонетковий режим у Києві. Це, звичайно, було головною вимогою на початку. І, що важливо, вони визнали, що будуть певні гарантії безпеки територіальної цілісності України,

– сказав Венс.

Однак президент США Дональд Трамп також поновив погрози запровадити санкції проти Росії, якщо протягом двох тижнів не буде досягнуто прогресу в мирному врегулюванні в Україні.

Що відомо про останні удари України по енергетиці Росії?