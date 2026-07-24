Инфляция не успевает за ростом цен: стоимость овощей в России стремительно растет

Стоимость базовой корзины овощей в России существенно изменилась. С декабря 2025 года по июнь 2026 года она выросла на 56%.

Что происходит с ценами в России

Официальная инфляция в России за последние полгода составила всего 4,64%, что сообщили в Службе внешней разведки.

То есть цены на картофель, капусту, свеклу, морковь и лук росли в 12 раз быстрее, чем все остальные товары и услуги вместе взятые.

Дороже всего овощи стоят на Чукотке. В июне корзина стоила 1 675 рублей, что в 5 раз дороже среднего показателя по стране. А в Якутии ее цена составляла 681 рубль, тогда как на Камчатке – 629 рублей.

Больше всего за полгода подорожала капуста – с 34 до 58 рублей за килограмм – на 70%.

до 58 рублей за килограмм – на 70%. Второе место занимает картофель – с 43 до 73 рублей – плюс 69%.

Морковь подорожала на 52%, лук – на 49%, а свекла – на 42%. А общая корзина из картофеля, капусты, лука, свеклы и моркови в среднем подорожала с 205 до 320 рублей.

Абсолютным рекордсменом стала Самарская область. Там корзина подорожала на 97% – с 159 до 312 рублей. Далее в "рейтинге" идут:

Московская область с приростом 93%;

Брянская область – 92%;

Марий Эл – 89%;

Ульяновская – 86%;

Пензенская – 84%.

В частности, в Москве корзина подорожала на 76%, с 211 до 370 рублей. В Санкт-Петербурге рост составил 64%.

При этом в июле существенных изменений не произошло. С начала месяца свекла подорожала еще на 4,8%, капуста выросла в цене на 3,1%, а картофель – на 2,8%.

Напомним, что в России изменили прогноз по инфляции. Ожидается, что в 2026 году она составит 6–7%.

Что происходит с ценами в Украине

Напомним, что цены на овощи в Украине сейчас снижаются. За последнюю неделю подешевели картофель, свекла, морковь и лук. Также подешевели некоторые фрукты и ягоды.