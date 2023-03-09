Овощи в Украине могут подорожать еще сильнее: какие цены сейчас

В последние два месяца цены на овощи в украинских супермаркетах существенно повысились. Из-за недостаточных запасов урожая и перебоев со снабжением из Турции эта тенденция может продолжиться и в марте-апреле.

Как поднялись цены на овощи

С начала года значительно подорожали основные овощи: морковь, огурцы, томаты и лук. Также несколько поднялась цена на капусту. В то же время, незначительно снизилась стоимость свеклы и картофеля.

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После пятимесячного роста цены на морковь составляют 41,98 гривны по сравнению с 25,69 гривны в январе. Огурцы за 2 месяца подорожали в среднем на 53,99 грн – до 135,25 грн. Томаты в марте подорожали на 36,83 гривны по сравнению с январем.

Овощи могут продолжить дорожать

На стоимость овощей повлияли разные факторы. Одним из них стало уменьшение урожая из-за оккупации Херсона, ведь именно там выращивалось около трети лука и четвертая часть моркови. Нехватка этих овощей компенсируется импортом из Турции и ЕС, однако в результате недавних землетрясений логистика нарушилась.

Однако следует отметить, что поставки несколько изменились, логистика трансформировалась. Так что определенных категорий продуктов поступает меньше, на что всегда реагирует рынок. Главный экспортер имеет некоторые проблемы с логистикой из-за землетрясений и временно есть изменения или переломы. Это как когда вы остановили машину, она простаивает какой-то период времени и когда вы ее отпускаете – это не значит, что она одновременно изменит ситуацию на рынке, приедет и выгрузит ящик огурцов или помидоров,

– говорит Максим Гопка, аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса.

В частности, из Турции поставлялось около 90% томатов. Руководитель проекта "АПК-Информ: овощи и фрукты" Александр Хорев добавляет К тому же украинские не смогут раньше отгрузить на рынок свою продукцию в том количестве, что нужно.

Оперативно найти другого поставщика на такие объемы томатов по цене, которую могла предлагать нам Турция очень проблематично. В то же время в Украине продолжается война, сохраняются определенные трудности в энергосистеме, поэтому в этом году может даже сместиться производство местной продукции до более теплого периода, то есть массово украинский томат появится в розничной торговле позже обычного. В любом случае внешние поставщики реагируют, и томаты могут привезти из любой страны мира. Но их предложение будет ограниченным и они будут дорогими,

– добавляет эксперт.