Из-за блэкаутов цены на продукты могут вырасти на 5% в 2023 году

За 2022 год продукты выросли больше уровня инфляции – на 34,4%. По мнению экспертов, такая же тенденция продолжится и в нынешнем году.

Что может подорожать в 2023 году

В комментарии 24 Каналу Олег Пендзин рассказал, что традиционно в начале года украинцы увидят существенный рост цен на овощи. Это связано с сезонным фактором и временной оккупацией южных регионов.

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Также экономист прогнозирует достаточно большой рост на масло. Он объясняет, что в 2022 году эта категория выросла только на 12% и достаточно сильно отстает от общего тренда роста цен. Следует ожидать подорожания и хлебопродуктов.

Олег Пендзин Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Скорее всего, увидим и подорожание хлебобулочныъ изделий. И это связано в том числе и с блэкаутами, потому что, давайте будем откровенными, ни один производитель и переработчик товаров сельскохозяйственного назначения, ни один ритейл, который в своей работе использует генераторы, не будет это оплачивать из собственного кармана.

Пендзин объясняет, что все дополнительные расходы, связанные с установлением источников альтернативного питания, будут закладываться в стоимость услуг и цену товара. Поэтому как минимум общая инфляция вырастет на 2,5 – 3% из-за блэкаутов. "Так что я думаю, собственно, это также добавит к общему росту цен", – резюмирует он.

Денис Марчук Заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Кроме привычных факторов инфляции, поднятие цен на горюче-смазочные материалы, которые прибавили в цене в конце декабря, кроме нарушенных логистических цепочек из-за оккупации и боевых действий, в октябре к нам добавился очень негативный фактор – фактор ударов по инфраструктуре.

По мнению эксперта, цены в 2023 году полностью могут вырасти на 5%.

Согласно данным Госстата, в годовом исчислении цены выросли на 34,4%, а в месячном – на 0,7%.