Овощи для борща: какие продукты значительно подорожали в июле

Июль продолжил тенденцию предыдущих месяцев к удешевлению круп и яиц. Однако, кроме этого, в цене упали сезонные овощи.

Как изменились цены на продукты в июле

По данным Госстата, в течение июля больше всего подешевела капуста до 23,3 гривны, а это почти на 49%. Также сильно упали в цене репчатый лук (-34%) до 36,1 гривны и морковь (-20%) до 47,5 гривны.

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Продолжают стабильно дешеветь и яйца, в прошлом месяце они стоили 39 гривен, что на 8% меньше, чем в июне. Гречка упала в цене на 6,9% до 48,3 гривны за килограмм.

Зато свёкла стала дороже на 210%, то есть теперь она стоит 32,4 гривны, а стоимость картофеля выросла на 68% и стоит 20,3 гривны.

Что с алкоголем и табачными изделиями

На этом рынке наблюдался небольшой рост цен, удорожание составило от 0,3 до 2,1%. Больше всего увеличилось в стоимости вино, которое теперь стоит около 109,5 гривны за литр.

Какие прогнозы на стоимость овощей и фруктов

Стоимость на импортные плодовые будет расти в течение августа. 24 Канала заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Инна Сало. По расчетам института цены на фрукты и ягоды будут следующими:

апельсины – до 60 гривен за килограмм;

лимоны – до 65 гривен;

бананы – до 50 гривен;

черная смородина – 70 – 80 гривен за килограмм;

малина – 80 – 90 гривен;

яблоки – до 20 гривен.

Инна Сало Заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Яблоки будут стоить ниже в конце лета в 2,4 раза. Ведь сегодняшняя цена составляет еще 47,4 гривны. Цены на овощи борщового набора тоже могут снизиться.

Так что прогнозы на овощи таковы: