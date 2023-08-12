Размер действующий на сегодня минимальных цен на алкоголь был введен в ноябре 2016 года. В то же время в 2017 году выросли ставки акцизного налога на подавляющее большинство алкогольных напитков – водку, ликероводочные изделия, коньяк, вина и так далее.
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В Украине вырастет минимальная стоимость алкоголя
В Минэкономики отметили, что произошел рост и других составляющих цены, поэтому сегодня размер минимальных цен не соответствует реальным затратам на производство и реализацию алкогольных напитков.
В Минэкономразвития поступили многочисленные обращения от участников рынка, которые отмечали, что действующие минимальные цены не покрывают их операционные расходы. В результате, по мнению ассоциаций производителей алкогольной продукции, ослабляется конкуренция со стороны легальных производителей и увеличивается доля недобросовестных производителей,
– отметили в ведомстве.
Там добавили, что это происходит, потому что такие компании могут сокращать свои операционные расходы путем:
- приобретения неучтенного спирта,
- использования суррогатных веществ,
- уклонения от уплаты налогов,
- производства контрафактной продукции и тому подобное.
Поэтому Кабмин, чтобы защитить потребителей от контрафактной и суррогатной продукции и снизить долю теневой экономики, повысил минимальные цены на алкоголь. В частности, розничные цены:
- на водку и ликероводочные изделия увеличат на 14,0–19,41%;
- виски, ром и джин – на 6,5–6,6%;
- коньяк, бренди – на 12,3–29,1%;
- вина с добавлением спирта, игристые – на 7,1–13,3%.