Размер действующий на сегодня минимальных цен на алкоголь был введен в ноябре 2016 года. В то же время в 2017 году выросли ставки акцизного налога на подавляющее большинство алкогольных напитков – водку, ликероводочные изделия, коньяк, вина и так далее.

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В Украине вырастет минимальная стоимость алкоголя

В Минэкономики отметили, что произошел рост и других составляющих цены, поэтому сегодня размер минимальных цен не соответствует реальным затратам на производство и реализацию алкогольных напитков.

В Минэкономразвития поступили многочисленные обращения от участников рынка, которые отмечали, что действующие минимальные цены не покрывают их операционные расходы. В результате, по мнению ассоциаций производителей алкогольной продукции, ослабляется конкуренция со стороны легальных производителей и увеличивается доля недобросовестных производителей,

– отметили в ведомстве.

Там добавили, что это происходит, потому что такие компании могут сокращать свои операционные расходы путем:

приобретения неучтенного спирта,

использования суррогатных веществ,

уклонения от уплаты налогов,

производства контрафактной продукции и тому подобное.

Поэтому Кабмин, чтобы защитить потребителей от контрафактной и суррогатной продукции и снизить долю теневой экономики, повысил минимальные цены на алкоголь. В частности, розничные цены:

на водку и ликероводочные изделия увеличат на 14,0–19,41%;

виски, ром и джин – на 6,5–6,6%;

коньяк, бренди – на 12,3–29,1%;

вина с добавлением спирта, игристые – на 7,1–13,3%.

Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский в июле подписал закон о внедрении электронной марки акцизного налога на сигареты и алкоголь. Он должен вступить в силу 1 января 2026 года.