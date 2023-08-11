В МВД отметили, что в стоимость комплексной услуги по регистрации или перерегистрации входит несколько платежей, в том числе за бланк свидетельства о регистрации транспортного средства. Новую партию бланковой продукции получили по новому тарифу.

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Стоимость государственной регистрации транспортных средств выросла

Раньше ориентировочная стоимость бланковой продукции составляла 312 гривен, а теперь будет 405. Удорожание касается только случаев изготовления свидетельства о регистрации на физическом бланке, то есть пластиковой карты. В свою очередь стоимость получения е-свидетельства о регистрации транспортного средства не изменилась.

Владелец транспортного средства или его представитель по желанию может отказаться от традиционного пластикового документа и получить только электронное свидетельство о регистрации транспортного средства,

– говорится в сообщении.

Виртуальные документы, которые отражаются в Дии и Электронном кабинете водителя, действуют только на территории Украины. В случае отказа от традиционного документа по принципу digital first стоимость бланковой продукции не оплачивается вовсе.

Выросла стоимость госрегистрации транспортных средств / Фото МВД

Сколько стоит сейчас услуга в сервисном центре МВД

Примерная стоимость регистрации или перерегистрации транспортного средства составляет:

для транспортных средств всех категорий или отдельных агрегатов (с выдачей номерного знака) – 955 гривен: услуга – 200 гривен, бланк свидетельства – 405 гривен, номерной знак – 350 гривен.

для мототранспорта (с выдачей номерного знака) – 727 гривен: услуга – 200 гривен, бланк свидетельства – 405 гривен, номерной знак – 122 гривны.

для прицепов (с выдачей номерного знака) – 716 гривен: услуга – 200 гривен, бланк свидетельства – 405 гривен, номерной знак – 111 гривен.

для мопедов или отдельных их агрегатов составляет (с выдачей номерного знака) – 698 гривен: услуга – 200 гривен, бланк свидетельства – 405 гривен, номерной знак – 93 гривны.



Отдельно могут насчитать комиссию банковского учреждения или платежной системы.

"Во многих сервисных центрах МВД до сих пор имеются бланки из предыдущей партии с полиграфического предприятия. Поэтому в них услуга будет предоставляться по тарифу 312 гривен до исчерпания запасов всех этих бланков. И новый тариф может быть применен позже, чем с 9 августа", – сообщили в МВД.

Обратите внимание! Подробнее об услуге государственной регистрации и необходимом пакете документов можно прочитать на сайте. Консультацию по сервисным центрам МВД можно получить по телефону (044) 290-19-88 или на странице Главного сервисного центра МВД в фейсбуке и инстаграмме.