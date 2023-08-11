В МВД отметили, что в стоимость комплексной услуги по регистрации или перерегистрации входит несколько платежей, в том числе за бланк свидетельства о регистрации транспортного средства. Новую партию бланковой продукции получили по новому тарифу.
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Стоимость государственной регистрации транспортных средств выросла
Раньше ориентировочная стоимость бланковой продукции составляла 312 гривен, а теперь будет 405. Удорожание касается только случаев изготовления свидетельства о регистрации на физическом бланке, то есть пластиковой карты. В свою очередь стоимость получения е-свидетельства о регистрации транспортного средства не изменилась.
Владелец транспортного средства или его представитель по желанию может отказаться от традиционного пластикового документа и получить только электронное свидетельство о регистрации транспортного средства,
– говорится в сообщении.
Виртуальные документы, которые отражаются в Дии и Электронном кабинете водителя, действуют только на территории Украины. В случае отказа от традиционного документа по принципу digital first стоимость бланковой продукции не оплачивается вовсе.
Выросла стоимость госрегистрации транспортных средств / Фото МВД
Сколько стоит сейчас услуга в сервисном центре МВД
Примерная стоимость регистрации или перерегистрации транспортного средства составляет:
- для транспортных средств всех категорий или отдельных агрегатов (с выдачей номерного знака) – 955 гривен:
- услуга – 200 гривен,
- бланк свидетельства – 405 гривен,
- номерной знак – 350 гривен.
- для мототранспорта (с выдачей номерного знака) – 727 гривен:
- услуга – 200 гривен,
- бланк свидетельства – 405 гривен,
- номерной знак – 122 гривны.
- для прицепов (с выдачей номерного знака) – 716 гривен:
- услуга – 200 гривен,
- бланк свидетельства – 405 гривен,
- номерной знак – 111 гривен.
- для мопедов или отдельных их агрегатов составляет (с выдачей номерного знака) – 698 гривен:
- услуга – 200 гривен,
- бланк свидетельства – 405 гривен,
- номерной знак – 93 гривны.
Отдельно могут насчитать комиссию банковского учреждения или платежной системы.
"Во многих сервисных центрах МВД до сих пор имеются бланки из предыдущей партии с полиграфического предприятия. Поэтому в них услуга будет предоставляться по тарифу 312 гривен до исчерпания запасов всех этих бланков. И новый тариф может быть применен позже, чем с 9 августа", – сообщили в МВД.