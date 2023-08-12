Розмір мінімальних цін на алкоголь, який діє сьогодні, запровадили у листопаді 2016 року. Водночас у 2017 році зросли ставки акцизного податку на переважну більшість алкогольних напоїв – горілку, лікеро-горілчані вироби, коньяк, вина тощо.

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В Україні зросте мінімальна вартість алкоголю

У Мінекономіки зазначили, що відбулося і зростання інших складових ціни, тому сьогодні розмір мінімальних цін не відповідає реальним витратам на виробництво і реалізацію алкогольних напоїв.

До Мінекономрозвитку надійшли численні звернення учасників ринку, які наголошували, що чинні мінімальні ціни не покривають їхні операційні витрати. Внаслідок цього, на думку асоціацій виробників алкогольної продукції, послаблюється конкуренція з боку легальних виробників і збільшується частка недобросовісних виробників,

– зазначили у відомстві.

Там додали, що це відбувається, тому що такі компанії можуть скорочувати свої операційні витрати шляхом:

придбання необлікованого спирту,

використання сурогатних речовин,

ухилення від сплати податків,

виробництва контрафактної продукції тощо.

Тому Кабмін, щоб захистити споживачів від контрафактної та сурогатної продукції й зменшити частку тіньової економіки, підвищив мінімальні ціни на алкоголь. Зокрема, роздрібні ціни:

на горілку та лікеро-горілчані вироби збільшити на 14,0 – 19,41%;

віскі, ром та джин – на 6,5 – 6,6%;

коньяк, бренді – на 12,3 – 29,1%;

вина з додаванням спирту, ігристі – на 7,1 – 13,3%.

Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський у липні підписав закон про запровадження електронної марки акцизного податку на сигарети та алкоголь. Він повинен вступити у дію 1 січня 2026 року.