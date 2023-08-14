Як змінилися ціни на продукти у липні

За даними Держстату, протягом липня найбільше здешевшала капуста до 23,3 гривні, а це майже на 49%. Також сильно впали у ціні цибуля ріпчаста (-34%) до 36,1 гривні та морква (-20%) до 47,5 гривні.

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Продовжують стабільно дешевшати і яйця, минулого місяця вони коштували 39 гривень, що на 8% менше ніж у червні. Гречка впала у ціні на 6,9% до 48,3 гривні за кілограм.

Натомість буряк став дорожчим на 210%, тобто тепер він коштує 32,4 гривні, а вартість картоплі зросла на 68% і коштує 20,3 гривні.

Що з алкоголем та тютюновими виробами

На цьому ринку спостерігалося невелике зростання цін, здорожчання становило від 0,3% до 2,1%. Найбільше збільшилося у вартості вино, яке тепер коштує близько 109,5 гривні за літр.

Які прогнози на вартість овочів та фруктів у серпні

Вартість на імпортні плодові зростатиме протягом серпня, розповіла для 24 Каналу завідувачка відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Інна Сало. За розрахунками інституту ціни на фрукти та ягоди будуть наступними:

апельсини – до 60 гривень за кілограм;

лимони – до 65 гривень;

банани – до 50 гривень;

чорна смородина – 70 – 80 гривень за кілограм;

малина – 80 – 90 гривень;

яблука – до 20 гривень.

Інна Сало Завідувачка відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Яблука коштуватимуть нижче наприкінці літа у 2,4 раза. Адже нинішня ціна становить ще 47,4 гривні. Ціни на овочі борщового набору теж можуть знизитися.

Тож прогнози на овочі такі: