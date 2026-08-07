Цены взлетели за считанные недели: продукты в России дорожают с новой силой

В России стремительно растут цены на основные продукты. С начала года цены на некоторые товары уже выросли более чем на 20%, а аналитики называют ситуацию на продовольственном рынке тревожной.

Как растут цены на продукты

Особенно резко ускорился рост цен на курицу и гречку. За неделю до 3 августа они подорожали быстрее других продуктов – на 1,4% и 0,9%, свидетельствуют данные Росстата.

Цены на эти популярные среди россиян продукты растут с начала 2026 года:

курица подорожала на 10,3%;

гречка – на 7%.

При этом гречка три года подряд стабильно дешевела, и в итоге цена упала дважды – до уровней 2020 года. Однако сейчас ситуация кардинально изменилась.

Курица местами стала дороже свинины, хотя годами именно птица оставалась самым дешевым видом мяса.

Аналитики уже говорят о возможном "гречневом армагеддоне", а в целом ситуацию с этими базовыми товарами называют "пугающей".

Почему растут цены в магазинах

Причины роста цен различны. Подорожание гречки связывают с ростом спроса, ведь она традиционно считается "продуктом тревоги", пишет The Moscow Times.

Гречка – традиционный продукт тревоги, и мы видели, что ее начали скупать в начале июля, сразу после бензина. В южных регионах у нас ее сметали с полок,

– рассказал менеджер розничной сети.

Ситуация с курицей сложнее. На птицеводческие предприятия давят высокие затраты, вспышки заболеваний и сокращение производства.

В то же время сокращается импорт, а спрос на мясо летом вырос из-за сезона пикников. В результате предложение не успевает за спросом, что и подталкивает цены вверх.

Что еще дорожает

Следует отметить, что подорожание курицы и гречки – не единичный случай. В этом году в России заметно выросли цены и на другие продукты социального набора, особенно на овощи, которые являются основой традиционных блюд:

на картофель – почти на 15%;

на капусту – на 50%;

на морковь – на 54%;

на свеклу – на 44%;

на лук – на 42%.

В то же время сахар вообще стал "золотым". За неделю он подорожал на 1,2%, а с начала года – на целых 21,2%.

Таким образом, растут цены не на отдельный продукт, а на значительную часть базовой продуктовой корзины россиян.

Напомним, из-за подорожания продуктов россияне вынуждены экономить на еде. В частности, они отказываются от деликатесов и товаров, которые покупали раньше, переходя на более дешевые аналоги.