Цены на продукты: какие товары резко подешевели в Украине в ноябре

Последний месяц осени принес украинцам приятные новости о стоимости базовой корзины продуктов. Ситуация на внутреннем рынке кардинально изменилась, что позволит существенно сэкономить на повседневных покупках.

Какие продукты стали более доступными для украинцев

По состоянию на начало ноября 2026 года в Украине зафиксировали заметное снижение цен на ключевые продовольственные товары. Наибольшее снижение цен коснулось куриных яиц, овощей для борща, сливочного масла и свинины, о чем свидетельствует мониторинг Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

В частности, десяток яиц теперь обойдется в 47,8 гривны, что на 21% дешевле, чем месяц назад. Белокочанная капуста подешевела на 20% и стоит 18,2 гривны за килограмм, а пачка сливочного масла жирностью 82,5% подешевела на 10% – до 86,6 гривны.

Обратите внимание! Также приятно удивят цены на мясо и овощи: свинина подешевела на 8% (206,5 гривны за килограмм), свекла – на 8% (15,7 гривны), лук – на 6% (18,7 гривны), а морковь – на 4% (16,8 гривны).

Что происходит с ценами на хлеб и подсолнечное масло и почему стоимость пошла на спад

В то же время стоимость других продуктов повседневного спроса остается стабильной и не бьет по кошельку дополнительными наценками. Средняя цена батона держится на уровне 32,6 гривны за полкилограмма, ржаной хлеб стоит 52,4 гривны за килограмм, литр подсолнечного масла обойдется в 93,7 гривны, а макароны – 38,9 гривны за килограмм.

На формирование таких цен влияет сразу несколько факторов: сезонность, объемы производства, а также расходы на логистику и хранение. Министр аграрной политики Тарас Высоцкий подчеркнул, что обеспечение стабильности на продовольственном рынке является приоритетом государства.

Несмотря на сложные условия военного времени, украинские аграрии и переработчики продолжают производить продукцию и обеспечивать потребности населения,

– отметил чиновник.

Если сравнивать текущую ситуацию с аналогичным периодом прошлого года, то положительная динамика становится еще более очевидной. В годовом исчислении куриные яйца подешевели на 27%, свинина потеряла 11% стоимости, а сливочное масло подешевело на 6%. Минагрополитики продолжает следить за рынком, чтобы поддерживать как производителей, так и покупательную способность граждан в сложные времена.

К слову, мы писали, что только с начала прошлой недели отпускные цены на тепличные огурцы в Украине подскочили в среднем на 62%. Сейчас килограмм этой продукции поступает в продажу по цене 95–120 гривен.