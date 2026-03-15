Цены на топливо в Украине: сколько стоит бензин 15 марта

Цены на бензин стали невероятно актуальным вопросом для украинцев в последние несколько недель. Все эти события происходят на фоне боевых действий на Ближнем Востоке.

Какие цены на топливо в Украине 15 марта?

Согласно данным ВсеАЗС, 15 марта цены на топливо в Киевской области следующие:

А-95 премиум – 69.99 гривны;

А-95 – 66.49 гривен;

А-92 – 64.24 гривны;

дизтопливо – 70.54 гривен.

На Львовщине же показатели утром в воскресенье зафиксированы следующим образом:

А-95 премиум – 68.49 гривны;

А-95 – 64.45 гривен;

А-92 – 65.99 гривны;

дизтопливо – 68.25 гривен.

Обратите внимание! В то же время медиа Главком пишет, что больше всего 15 числа подорожал дизель на OKKO, WOG и UPG (+1 гривна), а также газ на WOG (тоже +1 гривна). Но есть и более приятные новости. Дело в том, что подешевел дизель – на "Укрнафте" и БРСМ. Средняя стоимость бензина А-95 колеблется – примерно 69.25 гривны за литр. В то же время дизельное топливо немного подорожало – в среднем 74.98 гривен за литр.

Что еще следует знать о ценах на топливо в Украине?