Какие цены на топливо в Украине 15 марта?
Согласно данным ВсеАЗС, 15 марта цены на топливо в Киевской области следующие:
- А-95 премиум – 69.99 гривны;
- А-95 – 66.49 гривен;
- А-92 – 64.24 гривны;
- дизтопливо – 70.54 гривен.
На Львовщине же показатели утром в воскресенье зафиксированы следующим образом:
- А-95 премиум – 68.49 гривны;
- А-95 – 64.45 гривен;
- А-92 – 65.99 гривны;
- дизтопливо – 68.25 гривен.
Обратите внимание! В то же время медиа Главком пишет, что больше всего 15 числа подорожал дизель на OKKO, WOG и UPG (+1 гривна), а также газ на WOG (тоже +1 гривна). Но есть и более приятные новости. Дело в том, что подешевел дизель – на "Укрнафте" и БРСМ. Средняя стоимость бензина А-95 колеблется – примерно 69.25 гривны за литр. В то же время дизельное топливо немного подорожало – в среднем 74.98 гривен за литр.
Что еще следует знать о ценах на топливо в Украине?
- Напомним, что компенсировать расходы на топливо могут лимитами – суммами от 500 до 1 тысячи гривен. В частности планируется "фиксированный размер" средств, которые будут возвращать населению. И это независимо от того, сколько человек приобрел горючего.
- В то же время премьер-министр Украины Юлия Свириденко ранее заявляла, что нельзя снижать акциз на топливо. Она объяснила, что налоги и сборы идут в доходную часть бюджета. А из нее уже финансируется украинская армия. Но правительство продолжит искать другие пути для поддержки граждан в сложные времена.