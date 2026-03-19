АЗС снова переписали цены: сколько стоит топливо 19 марта

Цены на топливо в Украине продолжают расти. Крупнейшие сети АЗС в четверг, 19 марта, снова повысили стоимость бензина и дизельного топлива, а эксперты прогнозируют дальнейший рост.

Какие цены на бензин и дизель на АЗС?

По состоянию на утро 19 марта цены на бензин и дизель по Украине в среднем выросли примерно на 1 гривну, свидетельствуют данные "Фокус".

В частности, выросла стоимость топлива на АЗС государственной компании "Укрнафта". В четверг на стелах появились такие расценки:

бензин 95 Energy – 71,99 гривны за литр;

бензин А-95 – 68,99 гривны за литр;

дизельное топливо – 75,99 гривны за литр;

автомобильный газ – 41,99 гривны за литр.

Заметьте! Правительство определило, что "Укрнафта" должна устанавливать цены на топливо с минимальной наценкой, оставаясь ориентиром для других заправок.

Соответственно цены на других АЗС тоже пошли вверх 19 марта.

В частности, сеть автозаправок ОККО установила такие расценки:

бензин А-95 – 72,99 гривны за литр;

бензин Pulls 95 - 75,99 гривны за литр;

дизельное топливо – 81,99 гривны за литр;

автомобильный газ – 45,99 гривны за литр.

Похожие цены на бензин и дизель можно увидеть сегодня в сети WOG:

бензин А-95 – 72,99 гривны за литр;

бензин Mustang 95 – 75,99 гривны за литр;

дизельное топливо – 81,99 гривны за литр;

автомобильный газ – 45,98 гривны за литр.

На АЗС сети SOCAR ценники следующие:

бензин А-95 NANO – 76,99 гривны за литр;

бензин А-95 – 72,99 гривны за литр;

дизельное топливо NANO – 81,99 гривны за литр;

автогаз – 45,98 гривны за литр.

Важно! Цены на топливо могут значительно отличаться в зависимости от сети АЗС.

Какие цены на топливо в регионах?

Стоимость топлива по областям тоже ощутимо отличается, свидетельствуют данные Все АЗС. Например, в Киевской области 19 марта в среднем преобладают такие цены:

бензин А-95 премиум – по 70,49 гривны за литр;

бензин А-95 – по 67,49 гривны за литр;

бензин А-92 – по 64,64 гривны за литр;

дизельное топливо – по 71,99 гривны за литр;

газ – по 41,49 гривны за литр.

Несколько иная ситуация на АЗС в Николаевской области. Здесь установлены такие средние цены:

бензин А-95 премиум – 73,24 гривны за литр;

бензин А-95 – 70,49 гривны за литр;

бензин А-92 – 66,24 гривны за литр;

дизтопливо – 77,99 гривны за литр;

газ – 43,74 гривны за литр.

На Львовщине АЗС в среднем предлагают водителям несколько ниже расценки:

бензин А-95 премиум – 69,49 гривны за литр;

бензин А-95 – 65,45 гривны за литр;

бензин А-92 – 65,99 гривны за литр;

дизтопливо – 69,75 гривны за литр;

газ – 40,49 гривны за литр.

Обратите внимание! Через несколько дней украинцы смогут воспользоваться кэшбеком на топливо, который вводит правительство. Заправляясь на АЗС, можно будет вернуть от 5 до 15% потраченных средств, в зависимости от вида топлива.

Что известно о топливном кэшбеке?