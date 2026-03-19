АЗС снова переписали цены: сколько стоит топливо 19 марта
- На 19 марта цены на бензин и дизель в Украине выросли, в частности на АЗС "Укрнафта" бензин 95 Energy стоит 71,99 гривны за литр, а дизельное топливо – 75,99 гривны за литр.
- Сети ОККО, WOG и SOCAR также повысили цены, установив стоимость бензина А-95 на уровне 72,99 гривны за литр, а дизельного топлива – 81,99 гривны за литр.
Цены на топливо в Украине продолжают расти. Крупнейшие сети АЗС в четверг, 19 марта, снова повысили стоимость бензина и дизельного топлива, а эксперты прогнозируют дальнейший рост.
Какие цены на бензин и дизель на АЗС?
По состоянию на утро 19 марта цены на бензин и дизель по Украине в среднем выросли примерно на 1 гривну, свидетельствуют данные "Фокус".
В частности, выросла стоимость топлива на АЗС государственной компании "Укрнафта". В четверг на стелах появились такие расценки:
- бензин 95 Energy – 71,99 гривны за литр;
- бензин А-95 – 68,99 гривны за литр;
- дизельное топливо – 75,99 гривны за литр;
- автомобильный газ – 41,99 гривны за литр.
Заметьте! Правительство определило, что "Укрнафта" должна устанавливать цены на топливо с минимальной наценкой, оставаясь ориентиром для других заправок.
Соответственно цены на других АЗС тоже пошли вверх 19 марта.
В частности, сеть автозаправок ОККО установила такие расценки:
- бензин А-95 – 72,99 гривны за литр;
- бензин Pulls 95 - 75,99 гривны за литр;
- дизельное топливо – 81,99 гривны за литр;
- автомобильный газ – 45,99 гривны за литр.
Похожие цены на бензин и дизель можно увидеть сегодня в сети WOG:
- бензин А-95 – 72,99 гривны за литр;
- бензин Mustang 95 – 75,99 гривны за литр;
- дизельное топливо – 81,99 гривны за литр;
- автомобильный газ – 45,98 гривны за литр.
На АЗС сети SOCAR ценники следующие:
- бензин А-95 NANO – 76,99 гривны за литр;
- бензин А-95 – 72,99 гривны за литр;
- дизельное топливо NANO – 81,99 гривны за литр;
- автогаз – 45,98 гривны за литр.
Важно! Цены на топливо могут значительно отличаться в зависимости от сети АЗС.
Какие цены на топливо в регионах?
Стоимость топлива по областям тоже ощутимо отличается, свидетельствуют данные Все АЗС. Например, в Киевской области 19 марта в среднем преобладают такие цены:
- бензин А-95 премиум – по 70,49 гривны за литр;
- бензин А-95 – по 67,49 гривны за литр;
- бензин А-92 – по 64,64 гривны за литр;
- дизельное топливо – по 71,99 гривны за литр;
- газ – по 41,49 гривны за литр.
Несколько иная ситуация на АЗС в Николаевской области. Здесь установлены такие средние цены:
- бензин А-95 премиум – 73,24 гривны за литр;
- бензин А-95 – 70,49 гривны за литр;
- бензин А-92 – 66,24 гривны за литр;
- дизтопливо – 77,99 гривны за литр;
- газ – 43,74 гривны за литр.
На Львовщине АЗС в среднем предлагают водителям несколько ниже расценки:
- бензин А-95 премиум – 69,49 гривны за литр;
- бензин А-95 – 65,45 гривны за литр;
- бензин А-92 – 65,99 гривны за литр;
- дизтопливо – 69,75 гривны за литр;
- газ – 40,49 гривны за литр.
Обратите внимание! Через несколько дней украинцы смогут воспользоваться кэшбеком на топливо, который вводит правительство. Заправляясь на АЗС, можно будет вернуть от 5 до 15% потраченных средств, в зависимости от вида топлива.
Что известно о топливном кэшбеке?
На заседании 18 марта Кабмин принял решение о запуске программы кэшбэка на топливо. Она будет работать с 20 марта до 1 мая 2026 года и предусматривает частичный возврат средств при заправке на АЗС.
По оценкам, это позволит водителям экономить в среднем около 11 гривен на литре дизельного топлива, примерно 7 гривен на бензине и около 2 гривен на автогазе. Однако максимальная сумма компенсации ограничена тысячей гривен в месяц.
Программа реализуется в рамках "Национального кэшбека", поэтому для тех, кто уже пользуется этой опцией, начисление будет происходить автоматически при оплате картой. Другим нужно оформить карту банка-партнера и выбрать ее для расчетов и получения выплат через приложение "Дія".
В то же время эксперты обращают внимание, что такая инициатива означает дополнительную нагрузку на государственный бюджет, который и без того остается дефицитным. В эксклюзивном комментарии 24 Канала эксперт по энергетике Владимир Омельченко отметил, что налогоплательщики фактически будут субсидировать спрос на импортный бензин и дизтопливо.