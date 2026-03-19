Які ціни на бензин та дизель на АЗС?
Станом на ранок 19 березня ціни на бензин та дизель по Україні в середньому зросли приблизно на 1 гривню, свідчать дані "Фокус".
Зокрема, зросла вартість пального на АЗС державної компанії "Укрнафта". У четвер на стелах з'явилися такі розцінки:
- бензин 95 Energy – 71,99 гривні за літр;
- бензин А-95 – 68,99 гривні за літр;
- дизельне пальне – 75,99 гривні за літр;
- автомобільний газ – 41,99 гривні за літр.
Зауважте! Уряд визначив, що "Укрнафта" має встановлювати ціни на пальне з мінімальною націнкою, залишаючись орієнтиром для інших заправок.
Відповідно ціни на інших АЗС теж пішли вгору 19 березня.
Мережа автозаправок ОККО встановила такі розцінки:
- бензин А-95 – 72,99 гривні за літр;
- бензин Pulls 95 — 75,99 гривні за літр;
- дизельне пальне – 81,99 гривні за літр;
- автомобільний газ – 45,99 гривні за літр.
Схожі ціни на бензин та дизель можна побачити сьогодні у мережі WOG:
- бензин А-95 – 72,99 гривні за літр;
- бензин Mustang 95 – 75,99 гривні за літр;
- дизельне пальне – 81,99 гривні за літр;
- автомобільний газ – 45,98 гривні за літр.
На АЗС мережі SOCAR цінники такі:
- бензин А-95 NANO – 76,99 гривні за літр;
- бензин А-95 – 72,99 гривні за літр;
- дизельне пальне NANO – 81,99 гривні за літр;
- автогаз – 45,98 гривні за літр.
Важливо! Ціни на пальне можуть значно відрізнятися залежно від мережі АЗС.
Які ціни на пальне у регіонах?
Вартість пального по областях теж відчутно різниться, свідчать дані Всі АЗС. Наприклад, у Київській області 19 березня в середньому переважають такі ціни:
- бензин А-95 преміум – по 70,49 гривні за літр;
- бензин А-95 – по 67,49 гривні за літр;
- бензин А-92 – по 64,64 гривні за літр;
- дизельне пальне – по 71,99 гривні за літр;
- газ – по 41,49 гривні за літр.
Дещо інша ситуація на АЗС у Миколаївській області. Тут встановлені такі середні ціни:
- бензин А-95 преміум – 73,24 гривні за літр;
- бензин А-95 – 70,49 гривні за літр;
- бензин А-92 – 66,24 гривні за літр;
- дизпальне – 77,99 гривні за літр;
- газ – 43,74 гривні за літр.
На Львівщині АЗС у середньому пропонують водіям дещо нижчі розцінки:
- бензин А-95 преміум – 69,49 гривні за літр;
- бензин А-95 – 65,45 гривні за літр;
- бензин А-92 – 65,99 гривні за літр;
- дизпальне – 69,75 гривні за літр;
- газ – 40,49 гривні за літр.
Зауважте! За кілька днів українці зможуть скористатися кешбеком на пальне, який запроваджує уряд. Заправляючись на АЗС, можна буде повернути від 5 до 15% витрачених коштів, залежно від виду пального.
Що відомо про паливний кешбек?
На засіданні 18 березня Кабмін ухвалив рішення про запуск програми кешбеку на пальне. Вона працюватиме з 20 березня до 1 травня 2026 року і передбачає часткове повернення коштів під час заправки на АЗС.
За оцінками, це дозволить водіям економити в середньому близько 11 гривень на літрі дизельного пального, приблизно 7 гривень на бензині та близько 2 гривень на автогазі. Проте максимальна сума компенсації обмежена тисячею гривень на місяць.
Програма реалізується в межах "Національного кешбеку", тож для тих, хто вже користується цією опцією, нарахування відбуватиметься автоматично при оплаті карткою. Іншим потрібно оформити картку банку-партнера та обрати її для розрахунків і отримання виплат через застосунок "Дія".
Водночас експерти звертають увагу, що така ініціатива означає додаткове навантаження на державний бюджет, який і без того залишається дефіцитним. В ексклюзивному коментарі 24 Каналу експерт з енергетики Володимир Омельченко зазначив, що платники податків фактично субсидуватимуть попит на імпортний бензин і дизпаливо.