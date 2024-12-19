Топливо в 2025 году: ждать ли подорожания бензина и дизеля

Ожидается, что топливо в Украине может дешеветь в 2025 году. Впрочем, все будет зависеть от того, что будет происходить с ценами на нефть в мире. Дело в том, что одной из крупнейших стран по добыче нефти является США, а, по обещаниям нового президента Дональда Трампа, в 2025 году страна будет увеличивать объемы производства нефти. Это будет влиять в конечном итоге на цену топлива.

Что будет влиять на цену топлива в следующем году

Эксперт по рынку энергетики Геннадий Рябцев в комментарии 24 Каналу рассказал, что в следующем году цены на топливо безусловно будут меняться. На это будет влиять два фактора:

стоимость нефтепродуктов на границе,

курс национальной валюты относительно иностранных валют.

Читайте также Повышение тарифов на воду в 2025 году: чего ждать потребителям

Геннадий Рябцев Главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Украина завозит около 85% нефтепродуктов из-за рубежа и закупает эти продукты в евро. Кроме того, акциз на топливо также оплачивается в иностранной валюте. В начале 2025 года прогнозируется, что цены на нефть подешевеют, а значит нефтепродукты упадут в цене также. Однако сейчас трудно сказать насколько произойдет спад стоимости.

Что касается курса валют, то, по мнению Рябцева, он вряд ли упадет. "Скорее всего курс гривны к доллару и евро будет ослабевать и в 2025 году из-за факторов, связанных с войной в Украине", – прогнозирует он.

Когда ожидать изменений в стоимости

Еще один фактор влияния на стоимость топлива – спрос. Сейчас он низкий, но в будущем, по мнению эксперта, будет расти:

обычно в марте-апреле происходит небольшой, но все-таки рост цен на дизельное топливо,

а за этим периодом тянется и рост цен на бензин.

Пока трудно прогнозировать точные изменения еще и из-за войны. Кроме того, из-за возможных проблем, которые будет создавать она. Поэтому все прогнозы, которые дают профильные эксперты, являются обобщенными,

– объясняет Рябцев.

На сколько подорожало топливо в Украине за 2024 год

По статистике Консалтинговой группы "А-95", средняя цена за литр бензина А-95+ за последний год выросла чуть больше чем на 4 гривны.

Бензин А-95 подорожал более чем на 5 гривен, бензин А-92 вырос в цене почти на 6 гривен за литр, а дизель – всего на 1 гривну. А вот больше всего цена выросла за последний год на автогаз – на 8 гривен за литр.

В то же время по состоянию на 18 декабря стоимость топлива составляет:

Бензин А-95 премиум – 58,49 гривны за литр,

– 58,49 гривны за литр, Бензин А-95 – 55,52 гривны за литр,

– 55,52 гривны за литр, Бензин А-92 – 53,08 гривны за литр,

– 53,08 гривны за литр, Дизтопливо – 52,20 гривны за литр,

– 52,20 гривны за литр, Газ автомобильный – 35,51 гривны за литр.

Как новая политика США будет влиять на цену нефти

Сергей Куюн рассказал 24 Каналу, что все живут ожиданием от того, что будет делать новая администрация США, потому что неоднократно звучала фраза "Drill, baby, drill", что означает "Бури, детка, бури". Таким образом, это означает, что Трамп будет пытаться упрощать лицензирование нефтегазовых проектов.

Сергей Куюн Директор консалтинговой компании А-95 Если это обещание будет выполнено, то безусловно цена в 2025 году на нефть может упасть. Кроме того, 2024 год показал, что нефти в мире даже слишком много. Как пример, цена на "черное золото" в этом году подешевела.

Заметьте! Стоимость за баррель нефти колебался в 2024 году на уровне от 72 до 74 долларов. По словам Куюна, на это не надеялись ни страны ОПЕК, ни другие государства.

Куюн прогнозирует, что если добыча нефти будет увеличиваться, а ее станет еще больше через 20 лет, то соответственно цена будет проседать.

И в этом есть отличие следующего года от 2024 года. Ведь в этом году все находились в турбулентности. Никто не понимал, что происходит. Страны ОПЕК сокращали добычу для того, чтобы поднимать цены. Тогда была картина неопределенности, а сейчас все ждут снижения,

– объясняет господин Сергей.

По данным investing.com, стоимость эталонных марок нефти, по состоянию на 18 декабря, составляет:

Brent – 73,62 доллара за баррель,

– 73,62 доллара за баррель, WTI – 70,14 доллара за баррель,

– 70,14 доллара за баррель, Urals – 67,09 доллара за баррель.

Важно! Стандартом для мировых цен являются марки нефти WTI и Brent, где первую используют преимущественно для западного полушария, а вторую – для рынков Европы и стран ОПЕК. В то же время для российской нефти маркерным является сорт Urals, который создается смешиванием в системе трубопроводов различных видов нефти.