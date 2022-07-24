Бензин А-92 и дизтопливо чуть подорожали: какие цены на АЗС 24 июля

Цены на горючее в Украине продолжают колебаться. Так, на 24 июля бензин марки А-95 и автогаз немного упали в цене, а вот А-92 и дизтопливо наоборот – выросли.

Как изменились цены на газ и бензин

Средняя цена на бензин А-95+ снизилась на 21 копейку и составляет 51,61 гривны за литр, а на бензин А-95 – на 4 копейки – 50,58 гривны за литр. Также на 4 копейки подешевел автогаз – до 30,29 гривны за литр.

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Дешевле всего бензин А-95+ можно приобрести на АЗС сети Авиас и Укрнафты – за 50,50 гривен/литр.

Бензин А-95 выгодно покупать на АЗС сети Авиас и Укрнафты – 50,00 гривен за литр.

Бензин А-92 в сети автозаправок ZOG можно купить за 48,00 гривен за литр.

Цена на дизтопливо на популярных заправках 24 июля:

ОККО, WOG стоит 56,00 гривен;

на АЗС Укрнафты и Авиаса – 55,00 гривен;

на автозаправках Shell – 55,49 грн/литр.

Автогаз на АЗС ОККО можно купить за 29,73 гривны за литр; на WOG – 31,09 гривны за литр; на Авиас – 30,14 гривны за литр; дешевле всего на АЗС Авантаж 7 – 28,95 гривны/литр.

Как изменились цены на бензин и дизель за неделю / Инфографика AUTO.RIA

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Что будет с ценами на горючее

До решения НБУ повысить официальный курс доллара к гривне, эксперты ожидали снижения цены дизельного горючего и автогаза. Однако после поднятия официального курса до 36,57 гривны удешевление цен на топливо, очевидно, что не будет.

В то же время в Министерстве экономики Украины не прогнозируют скачка цен на топливо в связи с изменением курса гривны.

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