Як змінились ціни на газ та бензин

Так, середня ціна на бензин А-95+ знизилася на 21 копійку та становить 51,61 гривні за літр, а на бензин А-95 – на 4 копійки – 50,58 гривні за літр. Так само на 4 копійки здешевшав автогаз – до 30,29 гривні за літр.

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Найдешевше бензин А-95+ можна придбати на АЗС мережі Авиас та Укрнафти – за 50,50 гривень/літр.

Бензин А-95 вигідно купувати на АЗС мережі Авиас та Укрнафти – за 50,00 гривень за літр.

Бензин А-92 в мережі автозаправок ZOG можна купити за 48,00 гривень за літр.

Ціна на дизпаливо на популярних заправках 24 липня:

ОККО, WOG коштує 56,00 гривень;

на АЗС Укрнафти та Авиасу – 55,00 гривень;

на автозаправках Shell – 55,49 грн за літр.

Автогаз на АЗС ОККО можна купити за 29,73 гривні за літр; на WOG – 31,09 гривні за літр; на Авиас – 30,14 гривні за літр; найдешевше на АЗС Авантаж 7 – 28,95 гривні/літр.

Як змінились ціни на бензин та дизель за тиждень / Інфографіка AUTO.RIA

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Що буде з цінами на пальне

До рішення НБУ підвищити офіційний курс долара до гривні, експерти очікували на зниження ціни дизельного пального та автогазу. Однак, після підняття офіційного курсу до 36,57 гривні здешевшання цін на пальне, очевидно, що не буде.

Водночас у Міністерстві економіки України не прогнозують стрибка цін на пальне у зв'язку зі зміною курсу гривні.

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