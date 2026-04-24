У сети есть 10 дней: Антимонопольный комитет поставил АЗС требование по ценам
- Антимонопольный комитет Украины обязал сети АЗС установить объективные цены на топливо цены на топливо, учитывая рыночные колебания стоимости закупки.
- Сети АЗС имеют 10 дней на выполнение рекомендаций, предоставленных АМКУ, с целью обеспечения экономической конкуренции на рынке топлива.
Стоимость топлива в Украине значительно выросла за последние два месяца. Теперь Антимонопольный комитет Украины обязал крупнейшие сети АЗС страны установить "объективные" цены.
Что требует Антимонопольный комитет?
Об этом говорится в заявлении от 24 апреля, опубликованном пресс-службой АМКУ.
На фоне резкого роста цен на топливо Антимонопольный комитет еще 9 марта начал расследование. Дело касалось возможного сговора участников рынка топлива, которые могли координировать свои действия, влияя тем самым на конкуренцию и цены.
Учитывая также широкий общественный интерес к вопросу роста цен на нефтепродукты, Комитет на ежедневной основе отслеживал и продолжает отслеживать ситуацию на рынках бензинов, дизтоплива и сжиженного газа с целью обеспечения экономической конкуренции,
– отметили в АМКУ.
В то же время в комитете отметили, что цены на нефтепродукты растут по ряду причин:
- из-за стремительного подорожания нефти на мировых рынках;
- проблем с поставками дизеля;
- роста курса валют;
- повышения затрат на логистику.
Однако конкуренция на топливном рынке, по мнению АМКУ, должна побудить сети АЗС учитывать при формировании цен не только рост стоимости закупок, но и условия по их снижению.
Поэтому комитет поручил АЗС установить обоснованные цены на топливо.
Антимонопольный комитет Украины рекомендовал крупнейшим операторам сетей АЗС обеспечить формирование и изменение розничных цен на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ на основании объективных экономических факторов, в частности учитывая рыночные колебания стоимости их закупки,
– говорится в заявлении.
Заметьте! Эти рекомендации АМКУ являются обязательными. На их выполнение крупнейшие сети АЗС Украины имеют 10 дней. В течение этого времени комитет хочет получить от операторов основательный ответ о принятых мерах.
Что говорят в правительстве о ценах на топливо?
Еще 8 апреля премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что цены на топливо в Украине должны вскоре снизиться.
Тогда премьер отметила, что на основных мировых биржах произошло снижение котировок нефти и нефтепродуктов, и это должно непосредственно повлиять на стоимость топлива в Украине.
Свириденко объявила, что государственная компания "Укрнафта" первой отреагировала и начала снижать цены на топливо.
Ожидаем аналогичной реакции от других участников рынка. Рынок должен справедливо реагировать на изменение ценовой конъюнктуры,
– подчеркнула Свириденко.
Важно! Глава правительства отметила, что ситуация с запасами топлива в Украине стабильная. В частности, в марте объемы поставок вообще установили рекорд за последние 5 лет. Аналогичную динамику ожидают увидеть и по итогам апреля.
Как работает топливный кэшбек?
В то же время правительство ввело программу топливного кэшбека, чтобы поддержать украинцев на фоне роста цен. Программа заработала 20 марта и позволяет водителям частично компенсировать расходы на заправку. В зависимости от вида топлива можно сэкономить примерно от 2 до 11 гривен за литр.
Компенсация начисляется в процентах: 15% возвращают за дизель, 10% – за бензин и 5% – за автогаз. Средства зачисляются на карту "Национальный кэшбек", начисление происходит уже на следующий день после покупки, а фактическая выплата – до конца следующего месяца.
С начала действия программы ею воспользовались около 2 миллионов украинских водителей, причем ежедневно кэшбек получают в среднем более 150 тысяч человек. Инициатива будет действовать до 1 мая 2026 года, однако правительство не исключает ее продолжения – все будет зависеть от ситуации на мировом нефтяном рынке и экономической целесообразности.