Будет ли дорожать топливо в мае: эксперт назвал один важный нюанс

После начала войны в Иране топливо в Украине стремительно подорожало. И хотя украинцы надеются увидеть на АЗС более низкие цены, однако в мае ожидать удешевления не стоит.

Почему цены на топливо взлетели?

О ситуации на рынке топлива в комментарии 24 Канала рассказал энергетический эксперт Сергей Куюн.

По его словам, на данный момент все сложно. Цены на топливо зависят от стоимости на международных рынках и импорта.

А в мире цены на нефть растет. Хотя недавно стоимость немного снизилась в ожидании мира между США и Ираном, однако затем снова пошла вверх.

Дело в том, что достичь соглашения странам пока так и не удалось, а Ормузский пролив по сути так и остается заблокированным. А именно через Ормуз поступает пятая часть мировых поставок нефти и газа.

Хотя эксперт уверен, что резкий рост цен на топливо в марте, после начала войны на Ближнем Востоке, был в значительной степени ажиотажным. Это хорошо можно проследить, например, на дизеле:

сначала цена повысилась с 750 до 1 500 долларов за тонну;

затем опустилась почти до 1 тысячи долларов за тонну;

далее снова подскочила на 200 долларов.

Сейчас дизельное топливо продолжает постепенно расти.

Мы видим, что ничего не изменилось, но цена уже не 1,5 тысячи долларов, как была, а 1 200. Но нам от этого не легче. С одной стороны, она просела, но мы фактически покупали по тем высоким ценам. То есть какой бы и цена не была, объективной или необъективной, у нас нет возможности отказаться от покупки, потому что можем остаться без топлива,

– отметил Куюн.

Заметьте! После объявления об открытии Ормузского пролива цены на нефть опустились. Так, по данным Trading Economics 17 апреля марка Brent стоила менее 90 долларов за баррель. Однако когда стало понятно, что танкеры так и не могут проходить Ормуз, цена продолжила расти и на 1 мая достигла более 111 долларов за баррель.

Что будет с ценами на топливо в мае?

Эксперт объясняет, что дизель в среднем по Украине подешевел до ниже 90 гривен за литр. Однако сети заключили контракты на поставку топлива, когда цены были на пике – в конце марта и в начале апреля.

Хотя некоторые партии топлива уже поступают в Украину по новым, более низким ценам. И они являются ориентиром для оптового рынка.

Сергей Куюн Директор Консалтинговой группы А-95 Соответственно сложилась такая нетипичная ситуация: закупочные цены на топливо, которое сейчас заходит, выше, чем те, по которым их сегодня здесь продают.

Однако по требованиям Антимонопольного комитета сети должны привести цены на топливо в соответствии с объективными экономическими факторами.

Но это, по словам эксперта, лишь означает, что фактически АЗС должны повысить цены, учитывая противоречие относительно стоимости закупок и розницы.

Если цена в ближайшее время не просядет в мире, не откатится, то я боюсь, что у нас она не будет падать. Она будет все равно держаться, поскольку эти свежие ресурсы, которые сегодня заходят, закуплены по максимальным ценам и фактически не позволяют компаниям двигаться вниз,

– уверен Куюн.

Важно! В то же время напряженная ситуация на рынке топлива не привела к дефициту. Куюн отметил, что недостатка топлива пока не прогнозируют, а на май необходимые ресурсы обеспечили.

Что постановил Антимонопольный комитет?

24 апреля Антимонопольный комитет Украины обратился к крупнейшим сетям АЗС с рекомендацией формировать и корректировать цены на бензин, дизель и автогаз, опираясь на реальные экономические показатели. Речь идет прежде всего об учете изменений в закупочной стоимости топлива и общей ситуации на рынке.

В то же время председатель комитета Павел Кириленко во время заседания Верховной Рады заявил, что пока ведомство не фиксирует признаков монопольного сговора среди участников топливного рынка. По его словам, нынешний рост цен связан прежде всего с рыночными причинами, а не искусственным завышением стоимости.

На фоне подорожания топлива правительство также запустило программу топливного кэшбэка для водителей. Она начала действовать 20 марта и предусматривает частичный возврат средств за заправку. В зависимости от вида топлива украинцы могут экономить примерно от 2 до 11 гривен на каждом литре.