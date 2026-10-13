Цены на топливо в Европе достигают рекордных значений: власти готовят меры государственной поддержки
Во Франции цены на топливо в настоящее время являются одними из самых высоких в ЕС. Правительство решило снизить стоимость литра на 12 – 18 евроцентов.
Что происходит с ценами на топливо во Франции
И уже с 1 ноября цены на дизельное топливо во Франции снизятся на 18 евроцентов за литр благодаря выделению топлива из стратегических резервов правительства, о чем пишет Euronews.
В частности, Себастьян Лекорню объявил об этой мере в соцсети X в понедельник, 12 октября, после встречи с дистрибьюторами топлива. Эта мера будет действовать до конца января.
Снижение цен также распространится:
- на бытовой мазут для отопления;
- дизельное топливо для транспортных компаний;
- красное дизельное топливо, которое используют фермеры, рыбаки и строители.
Правительство будет продавать 10 миллионов баррелей дизельного топлива из стратегических резервов по себестоимости. Это топливо было закуплено еще до начала войны в Иране.
Поддержка со стороны правительства казалась неизбежной. В настоящее время Франция является одной из стран ЕС с самыми высокими ценами на топливо на АЗС,
– говорится в материале.
По состоянию на 5 октября средняя цена дизельного топлива составляла 2,355 евро за литр. Это значительно выше среднего показателя по 27 странам ЕС – 2,149 евро за литр.
Более высокие цены наблюдаются лишь в трех странах:
- Финляндии – 2,553 евро;
- Нидерландах – 2,506 евро;
- Дании – 2,488 евро.
Что происходит с ценами в других странах
Однако стремительный рост цен на топливо на АЗС наблюдается не только во Франции. В соседних странах цены также достигают рекордных уровней.
Например, в Бельгии литр дизельного топлива стоит в среднем 2,349 евро, в Германии – 2,254 евро, а в Италии – 2,273 евро.
В то же время Испания входит в число стран с самыми низкими средними ценами: литр дизельного топлива там стоит 1,918 евро.
Напомним, что Франция как раз отказывается от "российского топлива". Правительство подчеркнуло, что его нет и не будет на рынках страны.