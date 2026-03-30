Чтобы контролировать цены на топливо: какое решение нашли в Польше и Норвегии для стабилизации рынка

Польша и Норвегия временно снижают налоги на топливо, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке. Известно, что в Норвегии скидка на налог будет действовать до 1 сентября, а связано решение с последствиями войны в Иране.

Как в Польше снижают цены на топливо?

О том, какое решение приняло государство, чтобы стабилизировать ситуацию на топливном рынке, сообщает RMF 24.

С понедельника, 30 марта, в Польше начал действовать указ о снижении акциза на топливо. Известно, что новые ставки будут действовать до 15 апреля.

Отныне за 1 тысячу литров бензина акцизный сбор составит 1 239 злотых. За 1 тысячу литров дизеля – 880 злотых.

Важно! Действия Польши на топливном рынке связаны с войной в Иране. Ведь в результате событий на Ближнем Востоке мировые цены на нефтепродукты значительно выросли в цене.

С 29 марта, в стране также изменились правила в законе о запасах нефти. Так, отныне начинает действовать механизм расчета максимальной цены на топливо. Иными словами – АЗС, или другие субъекты, которые продают топливо, не смогут ставить на ценник большую стоимость топлива, чем предусматривает государство.

Это ограничение будет действовать со снижением ставок НДС, начиная с 31 марта.

В то же время министр энергетики Милош Мотыга отметил, что информацию о максимальных ценах должны сообщить всем в понедельник. То есть изменений на ценниках АЗС стоит ждать не раньше вторника. Ведь сетям заправок нужно время на решение технических вопросов, в частности настройки кассовых аппаратов.

Какова ситуация на рынке топлива в Норвегии?

В стране планируют снизить налоги на бензин и дизельное топливо. Действия называют временными. Об этом заявил министр финансов Норвегии, сообщает NRK.

Обратите внимание! обновленные налоги будут действовать до 1 сентября.

Речь идет о скидке на налог на бензин – 4,41 кроны за литр и на дизель – 2,85 кроны/литр.

Это очень быстрое внедрение, но мы были настроены реализовать решение как можно скорее,

– отметил Йенс Столтенберг.

Он добавил, что решение принимали после того, как 26 марта большинство парламента Норвегии проголосовало за немедленное снижение налогов. Причиной, как и в Польше, является попытка уменьшить цены на АЗС и стабилизировать ситуацию с топливом.

Что известно о запасах горючего в Норвегии?

Ранее стало известно, что институт оборонных исследований создал отчет для Министерства промышленности. В документе говорится о том, что Норвегии стоит создать запасы топлива и продовольствия на случай войны.

Прошло четыре года с момента полномасштабного вторжения в Украину. Кажется почти непонятным, что за это время мы не смогли продвинуться дальше,

– отметил Пер-Вилли Амундсен, председатель Контрольно-конституционного комитета в парламенте Норвегии.

В частности, в документе говорится о том, что в Норвегии нехватка авиационного топлива и дизтоплива на складах. А такие запасы могли бы понадобиться даже союзникам, которые действовали бы с территории страны.

Заметьте! Норвегия зависит от импортного дизельного топлива, судового газойля и авиационного топлива. В стране работает только один нефтеперерабатывающий завод – Монгстад.

Так, в отчете в частности предоставляют советы, как изменить ситуацию в Норвегии:

увеличение национального производства;

более гибкое производство;

укрепление мощностей на случай аварийного электроснабжения;

установление более четких приоритетов между потребностями гражданских и военных.

Ведь, как отмечают авторы, опыт Украины уже показал, насколько энергетика является ключевой сферой для атак врага. Именно поэтому, даже на всякий случай, эта сфера должна быть подготовленной и защищенной.

Что известно об энергетических последствиях конфликта на Ближнем Востоке?