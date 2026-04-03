Топливо дорожает каждый день: как Италия и Франция спасают граждан от роста цен
- Италия продолжила снижение налогов на топливо до 1 мая, выделив 500 миллионов евро на поддержку, а также снизила налоги на сжиженный нефтяной газ.
- Франция рассматривает целевую помощь для граждан на топливо, избегая широких программ поддержки из-за риска увеличения бюджетного дефицита.
Высокие цены на топливо давят на кошельки европейцев. Все больше стран вводят антикризисные меры, чтобы смягчить влияние от подорожания энергоносителей из-за войны в Иране.
Какие меры вводит Италия?
В Италии правительство премьер-министра Джорджи Мелони продлило снижение налогов на топливо до 1 мая. На эти цели дополнительно выделили 500 миллионов евро (примерно 577 миллионов долларов), пишет Bloomberg.
Смотрите также "Ситуация может ухудшиться в ближайшие недели": в ЕС готовят нормирование топлива
Простые итальянцы и предприниматели и в дальнейшем будут получать скидку в размере 0,25 евро за литр топлива на АЗС страны.
Новые меры дополняют предыдущий пакет государственной поддержки такого же размера. Но его срок действия должен был завершиться 7 апреля.
Мы говорим здесь о чрезвычайной ситуации. Общая ситуация объективно вызывает беспокойство для экономики,
– объяснил решение правительства министр финансов Джанкарло Джорджетти.
Также правительство Италии снизило налоги на сжиженный нефтяной газ, а премьер-министр призвала нефтяные компании ограничить повышение цен на заправках. В дополнение Мелони продолжила постепенный отказ от угля до 2038 года.
Заметьте! Впервые Италия ввела скидку на топливо в марте, чтобы противодействовать стремительному росту цен на АЗС.
Как Франция сдерживает рост цен?
Между тем правительство Франции рассматривает целевую помощь для граждан на топливо. Премьер-министр Себастьен Лекорню попросил министров подготовить меры для поддержки людей, которые зависят от использования автомобилей, пишет Bloomberg.
Хотя я и не верю в слепые выплаты миллиардов, я поддерживаю целевую помощь,
– заявил на пресс-конференции премьер.
Ранее во Франции ввели очень ограниченные субсидии на топливо для отдельных секторов, в частности, рыболовства и грузовых перевозок.
Однако правительство пока избегает широких программ поддержки из-за роста цен на бензин и дизель. Ведь дорогие расходы на помощь во время энергокризиса 2022 года значительно увеличили дефицит французского бюджета, и страна до сих пор пытается его сократить.
Мы никого не оставим без помощи, но не будем тратить деньги, которых у нас нет,
– подчеркнул Лекорню.
Как другие страны Европы сдерживают цены на топливо?
В Словении на фоне дефицита топлива на автозаправочных станциях власти временно ввели ограничения на его продажу. Для водителей частного транспорта установили лимит не более 50 литров в сутки.
Для бизнеса и приоритетных потребителей, среди которых аграрии, нормы значительно выше – до 200 литров горючего в день. Такое решение призвано обеспечить бесперебойную работу ключевых секторов экономики.
В Словакии тем временем решили противодействовать так называемому топливному туризму. Там на 30 дней ввели жесткие правила для автомобилей с иностранной регистрацией.
С 23 марта для таких авто установили повышенную стоимость дизельного топлива – 1,826 евро за литр (примерно 44,73 кроны), чтобы уменьшить количество трансграничных покупок топлива.