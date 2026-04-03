Топливо дорожает каждый день: как Италия и Франция спасают граждан от роста цен

Высокие цены на топливо давят на кошельки европейцев. Все больше стран вводят антикризисные меры, чтобы смягчить влияние от подорожания энергоносителей из-за войны в Иране.

Какие меры вводит Италия?

В Италии правительство премьер-министра Джорджи Мелони продлило снижение налогов на топливо до 1 мая. На эти цели дополнительно выделили 500 миллионов евро (примерно 577 миллионов долларов), пишет Bloomberg.

Простые итальянцы и предприниматели и в дальнейшем будут получать скидку в размере 0,25 евро за литр топлива на АЗС страны.

Новые меры дополняют предыдущий пакет государственной поддержки такого же размера. Но его срок действия должен был завершиться 7 апреля.

Мы говорим здесь о чрезвычайной ситуации. Общая ситуация объективно вызывает беспокойство для экономики,

– объяснил решение правительства министр финансов Джанкарло Джорджетти.

Также правительство Италии снизило налоги на сжиженный нефтяной газ, а премьер-министр призвала нефтяные компании ограничить повышение цен на заправках. В дополнение Мелони продолжила постепенный отказ от угля до 2038 года.

Заметьте! Впервые Италия ввела скидку на топливо в марте, чтобы противодействовать стремительному росту цен на АЗС.

Как Франция сдерживает рост цен?

Между тем правительство Франции рассматривает целевую помощь для граждан на топливо. Премьер-министр Себастьен Лекорню попросил министров подготовить меры для поддержки людей, которые зависят от использования автомобилей, пишет Bloomberg.

Хотя я и не верю в слепые выплаты миллиардов, я поддерживаю целевую помощь,

– заявил на пресс-конференции премьер.

Ранее во Франции ввели очень ограниченные субсидии на топливо для отдельных секторов, в частности, рыболовства и грузовых перевозок.

Однако правительство пока избегает широких программ поддержки из-за роста цен на бензин и дизель. Ведь дорогие расходы на помощь во время энергокризиса 2022 года значительно увеличили дефицит французского бюджета, и страна до сих пор пытается его сократить.

Мы никого не оставим без помощи, но не будем тратить деньги, которых у нас нет,

– подчеркнул Лекорню.

Как другие страны Европы сдерживают цены на топливо?