Когда упадут цены на топливо: Свириденко озвучила детали прогноза
- Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что цены на топливо в Украине пока не пересекли отметку в 100 гривен благодаря действиям правительства.
- Правительство работает над избежанием дефицита топлива для Вооруженных сил, населения и посевной, а Укранафта действует с минимальной рентабельностью, выступая регулятором на рынке.
Вопрос цен на топливо очень волнует украинцев. В то же время сейчас эта тема стала еще более актуальной после договоренности между Ираном и США. Это означает, что стоимость бензина и дизеля должна вскоре стабилизироваться.
Что будет с ценами на топливо в Украине?
Дело в том, что цены являются "отражением ситуации" в регионе, о чем отметила на часе вопросов к правительству заявила премьер-министр Юлия Свириденко, о чем сообщили журналисты.
Это высококонкурентный рынок, и цена на потолке на АЗС – это отражение, отражение ситуации войны в Иране. После стабилизации на Ближнем Востоке, мы только после этого можем ожидать ценовую стабилизацию у нас в Украине.
Политик заявила, что если "брать международный пласт, если посчитать по формуле цену на АЗС", то по состоянию на сегодня она могла бы уже "пересечь отметку в 100" (гривен – 24 Канал). Но этого не произошло.
В то же время Юлия Свириденко сказала, что важно не допустить дефицита:
- для Вооруженных сил;
- населения;
- проведения посевной.
По словам премьера, избежание дефицита горючего – основная задача, которая была сформулирована всем операторам АЗС, которые работают на рынке. В частности Укрнафта работает по поручению правительства с минимальной рентабельностью.
И таким образом является определенным регулятором и ориентиром для других операторов на рынке,
– рассказала глава правительства.
В то же время ограничения продажи дизельного топлива в Украине не вводили.
Обратите внимание! Владимир Зеленский 9 апреля сообщил, что без топлива Украина не останется. В то же время проблемой остается именно дизель, а не бензин.
Что еще следует знать о топливе украинцам?
- Сейчас в Украине действует кэшбек на топливо. Программа должна работать до 1 мая. Однако при определенных обстоятельствах правительство может продлить ее.
- В то же время Антимонопольный комитет не выявил сговора по увеличению цен на топливо. В АМКУ заявили, что рост стоимости обусловлен объективными факторами.