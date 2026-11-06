Цены на топливо влияют на жизнь украинцев: как они изменятся в 2027 году

Национальный банк Украины резко ухудшил прогноз годовой инфляции на 2026 год до 12,5 %. Главной причиной такого скачка стало стремительное подорожание топлива.

Что происходит со стоимостью топлива в Украине

Топливо дорожает на фоне роста мировых цен на нефть, о чем говорится в октябрьском инфляционном отчете НБУ.

По расчетам регулятора, повышение мировых цен на нефть на 10% добавляет около 0,5 процентного пункта к общей потребительской инфляции. В сентябре стоимость нефти марки Brent достигла 117 долларов за баррель, что сразу же спровоцировало скачок цен на украинских АЗС.

Сильнее всего это ударило по стоимости дизельного топлива, которое подорожало более чем на 70% по сравнению с прошлым годом.

Основной причиной стало сокращение мирового предложения дизельного топлива из-за сбоев в поставках с Ближнего Востока на фоне низких запасов в Европе,

– говорится в отчете.

Кроме того, не стоит забывать, что в августе–сентябре спрос на него достигает сезонного пика из-за уборки урожая и грузовых перевозок.

Таким образом, дорогое топливо запускает цепную реакцию в экономике, влияя на стоимость логистики. Кроме того, это напрямую сказывается на административных тарифах.

Обратите внимание! В частности, стоимость проезда в общественном транспорте в сентябре взлетела на 41%, и наиболее ощутимо этот удар пришелся на жителей Киева.

Что будет с ценами на топливо в 2027 году

С первого квартала 2027 года инфляционное давление будет постепенно ослабевать по мере исчерпания вторичных эффектов от подорожания топлива и замедления роста зарплат на фоне ослабления спроса на рабочую силу и сдержанной экономической активности,

– подчеркнули в НБУ.

Цены на топливо в Украине будут постепенно снижаться вследствие ожидаемого угасания кризиса на Ближнем Востоке и дальнейшего увеличения предложения нефти на мировых рынках.

В то же время запланированное повышение акцизной нагрузки в 2027–2028 годах также будет сдерживать снижение цен на топливо.

Напомним, что почти ежедневный рост цен на бензин и дизель в Украине вызван рекордными мировыми котировками нефти.

В частности, украинский рынок в настоящее время полностью зависит от импорта из Европейского Союза. Это означает, что любая динамика цен в Европе сразу же отражается на украинских АЗС.