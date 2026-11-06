Ціни на пальне впливають на життя українців: як вони зміняться у 2027 році

Що відбувається з вартістю пального в Україні

Пальне дорожчає на тлі зростання світових цін на нафту, про що йдеться у жовтневому інфляційному звіті НБУ.

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За розрахунками регулятора, підвищення світових цін на нафту на 10% додає близько 0,5 відсоткового пункту до загальної споживчої інфляції. У вересні вартість нафти марки Brent сягнула 117 доларів за барель, що одразу спровокувало стрибок цін на українських АЗС.

Найсильніше це вдарило по вартості дизельного пального, яке подорожчало на понад 70% порівняно з минулим роком.

Основною причиною стало скорочення світової пропозиції дизеля через порушення постачання із Близького Сходу на тлі низьких запасів у Європі– йдеться у звіті.

Крім того, не варто забувати, що у серпні – вересні попит на нього сягає сезонного піку через жнива та вантажні перевезення.

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Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Таким чином, дороге пальне запускає ланцюгову реакцію в економіці, впливаючи на вартість логістики. Крім того, це безпосередньо б'є по адміністративних тарифах.

Зауважте! Зокрема, вартість проїзду в громадському транспорті у вересні злетіла на 41%, і найвідчутніше цей удар прийняли на себе мешканці Києва.

Що буде з цінами на пальне у 2027 році

З І кварталу 2027 року інфляційний тиск поступово послаблюватиметься в міру вичерпання вторинних ефектів від подорожчання пального та сповільнення зростання зарплат на тлі слабшого попиту на робочу силу та стриманої економічної активності– наголосили в НБУ.

Ціни на пальне в Україні поступово знижуватимуться внаслідок очікуваного вщухання кризи на Близькому Сході та подальшого збільшення пропозиції нафти на світових ринках.

Водночас заплановане підвищення акцизного навантаження у 2027 – 2028 роках також обмежуватиме здешевлення пального.

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Нагадаємо, що майже щоденне зростання цін на бензин та дизель в Україні спричинене рекордними світовими котируваннями нафти.

Зокрема, український ринок наразі повністю залежить від імпорту з Європейського Союзу. Це означає, що будь-яка динаміка цін у Європі одразу відображається на українських АЗС.