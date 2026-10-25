"116 доларів за барель": економіст пояснив, чому в Україні щодня дорожчає пальне

В ефірі 24 Каналу виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзін пояснив, що український ринок повністю залежний від імпорту з Європейського Союзу через знищення Кременчуцького нафтопереробного заводу. Будь-яка динаміка цін у Європі миттєво відображається на українських АЗС.

Реклама Adv

популярні відео

Що відбувається зі світовими цінами на нафту

За словами фахівця, ситуація в Європі підпорядкована світовим котуванням сировини, які досягли безпрецедентних позначок. Зокрема, нафта марки Brent зросла до 116 доларів за барель, а американська суміш WTI уперше перевалила за 100 доларів і котується на рівні 103 долари.

Сьогодні ціна на нафту марки Brent безпрецедентно висока – 116 доларів за барель. При такій базі ціна на нафтопродукти просто не може бути низькою– зазначив Олег Пендзін.

Він додав, що нинішня ціна на дизель в Україні формувалася ще за показників 93–95 доларів за барель. Саме тому напередодні виборів у США варто очікувати на ще один сплеск вартості нафтопродуктів.

Реклама

Межа зростання та ризики для економіки

Коментуючи можливу верхню межу подорожчання, економіст зауважив, що вартість 116 доларів є критичною для великих країн-імпортерів, таких як Китай. Подальше стрибання цін загрожує стагнацією всій світовій системі.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Межа – це стагнація світової економіки, що призведе до об'єктивного зменшення виробництва і падіння цін, бо ресурс за такою вартістю просто не купуватимуть. Позначки 130 – 150 доларів є критичними, а лякалки про 200 доларів за барель – абсолютно нереальні– підсумував експерт.

За його словами, зараз ринок перебуває на верхньому відрізку максимальної ціни, яку може витримати економіка.

Раніше також повідомлялося, що в Україні дорожчають дизель та автогаз через затримки постачань та логістичні труднощі на кордонах.