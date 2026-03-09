Бензин стремительно дорожает: как это ударит по ценам на продукты и проезд в общественном транспорте

Подорожание топлива может повлиять на цены ряда товаров и услуг в Украине. И больше всего это касается импортной продукции, а также сфер, где значительная роль принадлежит расходам на топливо, в частности перевозки населения и будущая посевная.

Таким образом, новый урожай будет рассчитываться уже по новой цене на топливо, что, соответственно, повлияет на его стоимость. А через некоторое время могут измениться и тарифы на проезд.

24 Канал узнал, почему пока не стоит ожидать роста цен в супермаркетах, какие продукты все же могут подорожать первыми и возможно ли повышение стоимости проезда в общественном транспорте и на такси.

Как подорожание топлива повлияет на цены в Украине?

Экономист Олег Пендзин рассказал для 24 Канала, что продукты, которые сейчас покупают украинцы, уже были изготовлены до периода роста горючего в Украине.

То есть в их цену уже заложен весь перечень себестоимости на сегодня. Таким образом топливо, что сейчас подорожало недавно, не будет иметь эффекта.

Олег Пендзин Эксперт Экономического дискуссионного клуба Топливо-смазочные материалы, которые сейчас выросли, добавляют к цене произведенной продукции урожая 2025 года разве что частично – в части оптово-торговой надбавки из-за транспортировки продуктов от перерабатывающих предприятий в магазины.

Впрочем здесь удельный вес затрат на горюче-смазочные материалы невелика, добавляет экономист. Поэтому он не предполагает, что нынешний рост существенно отразится на ценах.

Михаил Непран в разговоре с 24 Каналом говорит, что ситуация на Ближнем Востоке прежде всего будет иметь влияние только на цены на топливо, а не на цены на продукты.

Михаил Непран Первый вице-президент Торгово-промышленной палаты, член Украинского совета бизнеса Такие процессы, как правило, имеют определенный промежуток по времени, и, как многие экономические процессы, они отсрочены. Поэтому влияние будет уже тогда, когда в продаже уже появится продукция, произведенная после подорожания топлива.

И это влияние будет в основном именно на агропродукцию и продукты, в производстве которых горюче-смазочные материалы составляют значительную часть.

Несмотря на это, первый вице-президент Торгово-промышленной палаты замечает, что делать оценку ситуации на сегодня довольно трудно, ведь все меняется буквально каждый час. Именно поэтому любые прогнозы актуальны только на момент, когда их дают.

Почему импортные продукты могут вырасти в цене первыми?

Зато аналитик Максим Гопка для 24 Канала заявил, что текущее подорожание доллара США и топлива может ощутимо повлиять на цены продуктов в Украине, но с разной скоростью для разных категорий.

За последний месяц официальный курс вырос примерно на 1,4%, а средние цены на топливо выросли еще больше. И из-за того, что такой "топливный импульс" быстро проходит в логистику, в конечном итоге это влияет и на часть продовольствия, особенно импорт и товары, что быстро портятся.

Максим Гопка Аналитик УКАБ Быстрее всего будут дорожать категории, где валюта и топливо имеют одинаковое влияние: импортные овощи/фрукты и товары с высокой импортной составляющей.

Влияние заметно даже для собственного производства, потому что значительная часть расходов в цепи поставок имеет импортную компоненту, добавляет Гопка.

Впрочем бизнес может некоторое время получать ресурсы по ранее оформленным контрактам, где цена была прописана до периода роста.

Какие еще категории продуктов отреагируют на рост расходов, связанных с топливом?

Гопка отмечает, что овощи и фрукты (особенно импортные и тепличные) реагируют первыми.

Во-первых, это быстрый оборот, а значит курс и логистика быстро меняют ценники.

Во-вторых, для части позиций есть высокая импортная концентрация: например, импорт помидоров и огурцов в Украину в 2025 году существенный, а доминирующий поставщик – Турция с долей более 80% в стоимостном измерении.

То есть волна подорожания логистики/страхования/топливной составляющей в импорте или колебания курса доллара переносится на полку быстрее, чем в "длинных" цепях переработки,

– говорит господин Максим.

Зато мясо реагирует не сразу, но риск накопления эффекта высокий. Дело в том, что один из основных компонентов расходов в животноводстве – корма.

Из-за того, что производители кормов и мяса часто имеют запасы, реакция может растягиваться на 1 – 3 месяца, но при стабильно дорогом топливе это давление становится системным и будет ощущаться быстрее.

Интересно! Однако, пока предложение мяса на внутреннем рынке преобладает, что не дает ценам быстро расти. Ощутимым это может быть ближе к Пасхе, прогнозирует аналитик УКАБ.

Молочные продукты имеют похожую природу, но с дополнительной энергоемкостью переработки и "холодной цепи".

Если топливо дорожает быстро, то операционные расходы на сбор/транспортировку молока и дистрибуцию готовой продукции могут пойти вверх раньше, чем изменится кормовая составляющая,

– замечает Максим Гопка.

В Украине ожидается, что цены на топливо должны стабилизироваться, поэтому есть надежда, что стоимость за литр в дальнейшем не будет расти.

Еще раньше премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что для этого Правительство реализует определенный комплекс мер: госкомпания Укрнафта до стабилизации ситуации на рынке топлива будет реализовывать топливо с минимальной торговой наценкой.

Несмотря на это, аналитик добавляет, что в конечном итоге все будет зависеть от ситуации на Ближнем Востоке и дальнейшем развитии событий в мире.

Важно! По состоянию на утро 9 марта, свидетельствует Reuters, цена на нефть эталонной марки Brent превысила 100 долларов – стоимость выросла на 27% до 117,58 доллара за баррель. А цена на американскую нефть выросла на 28% до 116,51 доллара.

Что будет с посевной в Украине?

Пендзин также не исключает, что подорожание бензина и дизеля на украинских АЗС повлияет на весенне-полевые работы.

В части весенне-полевых работ на урожай 2026 года мы с вами увидим расходы, которые потом дадут серьезно негативный эффект,

– добавляет он.

Зато Непран замечает, что многие аграрии на сегодня уже сделали запасы горючего на посевную по старым ценам прошлого года.

То есть подорожание может задеть транспортные перевозки, автоперевозки, логистику. То есть, больше это все-таки транспортная составляющая, которая безусловно будет влиять на все соприкасающееся,

– говорит Михаил Непран.

По данным Консалтинговой группы А-95, по состоянию на 9 марта, средние цены на топливо составляют:

Бензин А-95 – 69,02 гривны за литр,

Бензин А-92 – 66,11 гривны за литр,

Дизтопливо – 71,60 гривны за литр,

Автогаз – 40,69 гривны за литр.

Справочно: средние цены на топливо не отражают реальную ситуацию на рынке, ведь это усредненный показатель.

Вырастет ли цена за проезд?

Пендзин говорит, что сети такси, вероятнее всего, уже повысили тарифы. Кроме того, он добавляет, что цены на проезд в общественном транспорте также могут подорожать, учитывая ситуацию.

Нам однозначно стоит ожидать роста цен на перевозки населения. То есть это не будет рост на продукты питания, но это будет рост на услуги, которые мы получаем через импорт,

– заявил Олег Пендзин.

Напоминаем, что во Львове перевозчики уже просили пересмотреть тариф на проезд из-за резкого подорожания топлива, отмечалось на сайте Львовского городского совета.

Если при утверждении действующего тарифа литр дизтоплива стоил 44 гривны, то сейчас его цена выросла до 70 гривен и продолжает расти. В структуре тарифа доля горючего уже превышает 70%,

– говорилось в письме.

Если в январе средний экономически обоснованный тариф на городских маршрутах составлял чуть больше, чем 16 гривен, а средняя заработная плата на предприятиях превышала 22 тысяч гривен, то на сегодня действующий тариф уже не перекрывает расходы на топливо, зарплаты и другие обязательные расходы.

Кстати! По состоянию на 6 марта известно, что пересмотр тарифов на проезд отложили до 16 марта.

В комментарии для 24 Канала генеральный менеджер Bolt Сергей Павлик объяснил, что система ценообразования сервиса реагирует прежде всего на баланс спроса и предложения в конкретный момент времени, и это важнейший фактор, который влияет на цену поездки.

Сергей Павлик Генеральный менеджер Bolt в Украине Если дальнейший рост цен на бензин, дизель и сжиженный газ будет иметь существенное и длительное влияние на экономику поездок, мы можем корректировать тарифы, чтобы обеспечить справедливое вознаграждение для водителей-партнеров и одновременно сохранить конкурентные и доступные цены для пассажиров.

Несмотря на то, что стоимость топлива является важной составляющей операционных, это не единственный фактор влияния.

Кроме этого, на себестоимость поездок также влияют амортизация автомобиля, обслуживание, страхование и другие сопутствующие расходы.

А в компании Uklon для УНИАН отмечают, что следят за ситуацией и при необходимости могут соответственно отреагировать.

Впрочем по словам Chief Ride-hailing Officer Uklon Елены Орловой, пока очень рано говорить о каких-либо изменениях в финальной цене для пользователей.