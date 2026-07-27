Цены на горючее бьют рекорды: правительство одной страны ЕС готовит новые ограничения

Скачок цен на топливо и потребительские товары в Италии в результате войны на Ближнем Востоке стал серьезным вызовом для правительства. Теперь власти ищут способы сдержать рекордное удорожание.

Сложная задача для правительства

Кабинет министров Италии пытается защитить покупательную способность населения и поддержать энергоемкие отрасли промышленности, пишет Reuters .

По данным Министерства промышленности Италии, в понедельник средние цены на АЗС по стране составляли:

1,982 евро за литр бензина;

и 2,185 евро за литр дизельного горючего.

В то время как еще 3 июля бензин стоил в среднем 1,803 евро за литр , а цена дизеля была около 1,882 евро за литр .

Поэтому на заседании 27 июля итальянское правительство рассмотрит новый пакет мер по сдерживанию цен на горючее , который прежде всего будет касаться стоимости дизеля.

После этого его тщательно обсудят, чтобы принять дополнительные решения уже 4 августа.

В то же время, в правительстве обеспокоены тем, как новые шаги могут повлиять на государственные финансы. Они ведь, вероятно, заставят отклониться от курса на сокращение бюджетного дефицита, который Италия согласовала с Евросоюзом.

Меры по сдерживанию цен

Ранее Италия уже предпринимала экстренные меры в ответ на энергетический шок, вызванный войной в Иране. В марте правительство временно снизило акцизы на бензин и дизельное топливо.

Позже акцизные послабления продолжали несколько раз, хотя объем налоговой льготы постепенно сокращался. В конце концов, 3 июля она перестала действовать окончательно.

Однако снижение акцизов за эти несколько месяцев стоило государственному бюджету почти 2 миллиарда евро .

В Еврокомиссии и Международном валютном фонде раскритиковали это решение итальянских властей. По их мнению, Рим должен был применить более адресные меры поддержки, направленные прежде всего на наиболее уязвимые домохозяйства.

Таким образом, Италия рискует еще больше усилить дефицит своего бюджета, если снова будут тратить средства на сдерживание цен.

Напомним, в апреле правительство Италии также снизило налоги на сжиженный нефтяной газ. А премьер-министр Джорджа Мэлони призвала нефтяные компании ограничить повышение цен на автозаправочных станциях.