Полгода ценовых колебаний: как война, логистика и спрос влияли на цены на топливо

За полгода цены на бензин и дизельное топливо в Украине пережили несколько резких колебаний. Как война, логистические риски, спрос и ситуация на мировом рынке топлива влияли на цены на АЗС – читайте далее.

Полгода назад бензин в Украине стоил в среднем около 63 гривен за литр. Сегодня средняя цена на А-95 уже превышает 83 гривны, а на разных АЗС литр можно найти по цене примерно от 80 до 86 гривен. За это время рынок топлива пережил весенний скачок цен, летнее снижение цен и новые волны подорожания. Что стоит за этими изменениями и куда могут двигаться цены дальше, разбирался 24 Канал.

Насколько выросла стоимость бензина за последние полгода

По данным Минфина, в начале марта средняя цена на А-95 в Украине составляла 62,87 гривны за литр. Уже 10 марта она выросла до 69,10 гривны, а в конце месяца – до 71,71 гривны. Только за март бензин подорожал почти на 9 гривен.

После этого рост притормозил. А-95 завершил апрель на уровне 72,39 гривны, в мае цена снова пошла вверх – до 75,94 гривны. Июнь, напротив, принес небольшое подешевение – до 74,59 гривны.

Следующий скачок пришелся на июль: за месяц литр А-95 подорожал примерно на 6,6 гривны и к концу месяца стоил 81,19 гривны. А вот в августе цена немного откатилась – до 80,07 гривны, однако сентябрь принес новую волну роста. За первые десять дней месяца средняя стоимость бензина поднялась с 80,32 до 83,33 гривны.

Таким образом, в период с 2 марта по 10 сентября А-95 подорожал на 20,46 гривны, или почти на 33%. Средний показатель по стране, правда, не отражает всего разнообразия цен. По состоянию на 10 сентября в больших сетях литр бензина стоил примерно от 79,95 до 85,99 гривны.

А траектория роста цен на дизельное топливо была еще более стремительной.

Почти 31 гривна сверху: как подорожал дизель

2 марта средняя цена дизеля составляла 62,69 гривны за литр, свидетельствуют данные "Минфина". К концу марта она взлетела до 85,39 гривны – почти на 23 гривны за один месяц.

Апрель принес лишь небольшое повышение до 88,07 гривны, а в мае цена опустилась до 86,05 гривны. Наиболее заметный откат произошел в июне: к концу месяца средняя стоимость литра снизилась до 76,19 гривны.

Затем начался новый рост. В июле дизельное топливо подорожало с 76,10 до 91,99 гривны – почти на 16 гривен за месяц. В августе цена немного снизилась, но в начале осени снова пошла вверх: с 91,41 гривны 1 сентября до 93,76 гривны 10 сентября.

Справочно: за весь период дизельное топливо подорожало примерно на 31 гривну, или почти на 49%. В больших сетях 10 сентября средние цены колебались примерно от 90,95 до 96,99 гривны за литр.

Такая разница между бензином и дизелем говорит о многом. Чтобы понять ее, стоит вернуться к первому весеннему скачку.

Больше топлива, но не дешевле: что произошло с ценами весной

В марте мировой энергетический рынок оказался под давлением войны на Ближнем Востоке и рисков для поставок энергоносителей. Для Украины этот фактор особенно ощутим, поскольку значительная часть топлива поступает из-за рубежа.

Сильнее всего ударило по дизельному топливу. По данным Консалтинговой группы "А-95", в марте Украина импортировала 577 тысяч тонн дизельного топлива – на 27% больше, чем в феврале, и на 12% больше, чем годом ранее. Это был рекордный для марта объем с 2021 года.

Однако дополнительные партии не сделали топливо дешевле. Импортерам приходилось заключать контракты на поставку топлива в более сложных условиях из-за перебоев на мировом рынке. В начале марта, в частности, один из крупнейших поставщиков, ORLEN, приостановил отгрузки.

В результате Украина получала больше дизельного топлива, но покупала его дороже. Для бензина механизм был схожим, хотя масштаб скачка оказался меньше: А-95 за март подорожал примерно на 9 гривен, дизельное топливо – более чем на 22 гривны.

Впрочем, есть еще одна важная причина, почему цены не стоит напрямую привязывать к стоимости нефти.

От чего на самом деле зависит цена топлива в Украине

Украина импортирует преимущественно готовые нефтепродукты, поэтому на конечную стоимость влияет не только цена сырой нефти. Значение имеют европейские котировки бензина и дизеля, загрузка НПЗ, фрахт, логистика, курс гривны, налоги и запасы трейдеров.

Поэтому между динамикой цен на Brent и ценами на украинских АЗС существует временной лаг. Изменение стоимости сырья может не сразу отражаться на розничных ценах, а иногда эти процессы вообще движутся в разных направлениях.

После весеннего скачка это хорошо проявилось в июне: А-95 подешевел до 74,59 гривны, а дизель – до 76,19 гривны.

Но в 2026 году что еще большее значение приобретает – ситуация на рынке готового топлива. Как отмечает Reuters, ограниченные мощности НПЗ, геополитические риски и перебои с поставками поддерживают высокие цены на бензин и дизель в Европе. В сентябре Reuters также сообщал о напряженной ситуации с мировым предложением дизеля.

Для Украины это имеет принципиальное значение: импортеры покупают за рубежом не баррель нефти, а уже переработанный продукт.

Дефицит может быть неочевидным

После июньского снижения цены вновь пошли вверх. В июле А-95 подорожал примерно с 74,6 до 81,19 гривны, а дизель – с 76,10 до 91,99 гривны. Однако за схожей динамикой стояли разные процессы.

Бензин дорожал из-за стоимости импортного сырья, перехода рынка на E10, логистических рисков и повышенного спроса. При этом физического дефицита не наблюдалось: в июле Украина импортировала 196 тысяч тонн бензина, а необходимые объемы на август были законтрактованы.

На дизельный сегмент давление оказалось сильнее. За месяц Украина ввезла 562 тысячи тонн дизельного топлива – на 5% больше, чем годом ранее, однако рынок все равно испытал дефицит. Среди причин называли ажиотажный спрос, обострение ситуации на Ближнем Востоке, рост потребления в агросекторе и логистические проблемы.

Этот эпизод хорошо иллюстрирует особенность топливного рынка: большие объемы импорта не гарантируют отсутствия дефицита. Если спрос или потребность в перевозках растут быстрее, чем доступное предложение, ресурс может стать дефицитным даже при значительных поставках.

Однако после июльского скачка рынок получил короткую передышку.

В августе А-95 подешевел с 81,25 до 80,07 гривны, дизель – с 92,59 до 91,53 гривны. Однако затишье на ценниках не означало, что ничего не менялось. Импортеры продолжали перестраивать маршруты поставок.

Как свидетельствуют данные группы "А-95", в августе Украина ввезла 152 тысячи тонн бензина, а за восемь месяцев – 1,12 миллиона тонн, что на 16% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Дизельного топлива за месяц было импортировано 588 тысяч тонн. При этом доля поставок через западную границу выросла до 67% против 50% годом ранее, однако доля поставок через южную границу сократилась до 33%.

То есть рынок реагировал на новые условия не только ценой. Поставщики меняли маршруты, искали более доступные ресурсы и адаптировали логистику к военным рискам.

Новый виток: что подтолкнуло цены в сентябре

Но августовская пауза оказалась недолгой. За первые десять дней сентября средняя цена на А-95 поднялась с 80,32 до 83,33 гривны, а на дизель – с 91,41 до 93,76 гривны за литр.

Внешнее давление вновь усилилось: цена на Brent превысила 100 долларов за баррель, а ситуация на европейском рынке готового топлива осталась напряженной, пишет Reuters. Высокие цены поддерживаются сразу несколькими факторами – ограниченными мощностями НПЗ, геополитическими рисками и перебоями с поставками. Отдельно Reuters обращал внимание на напряженную ситуацию с предложением дизельного топлива, которая может сохраняться в течение зимы.

Для Украины это особенно важно, поскольку импортеры закупают уже готовый бензин и дизельное топливо. Поэтому удорожание переработки, дефицит отдельных видов топлива или осложнения с логистикой могут поднимать украинские цены даже независимо от того, что происходит с Brent в конкретный момент.

Поэтому нынешняя волна подорожания имеет сразу несколько составляющих: подорожавшая сырая нефть, высокие европейские котировки готового топлива и логистические риски. Все они в конечном итоге закладываются в стоимость ресурса, который украинские сети закупают для своих АЗС.

Обратите внимание! Падение цен на Brent само по себе не гарантирует быстрого удешевления бензина или дизельного топлива в Украине. Сначала должна измениться стоимость готового продукта на европейском рынке, а уже потом это отразится на украинском розничном рынке.

Еще +5 гривен или откат: что ждет украинцев осенью

На данном этапе прогноз выглядит менее оптимистичным, чем еще несколько недель назад. Директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн в начале сентября заявил, что из-за нового скачка мировых котировок бензин и дизельное топливо в Украине могут подорожать примерно на 5 гривен за литр в течение двух недель.

По его оценке, оптовый рынок уже подорожал примерно на 4 – 4,5 гривны за несколько дней, а розничные сети постепенно переносят этот рост на АЗС. Если этот прогноз полностью оправдается, средняя цена на А-95 может приблизиться к 85 гривнам за литр. Для дизельного топлива это означало бы движение в сторону отметки в 100 гривен.

Справочно: это не означает автоматического скачка на 5 гривен на каждой АЗС. Розница переносит изменения оптового рынка постепенно, а конкретная цена зависит от запасов сети, стоимости закупочных партий и конкуренции.

Сейчас главный вопрос заключается не только в том, что подорожает топливо еще на несколько гривен, но и в том, насколько затяжным окажется внешний шок.

За последние полгода украинский рынок уже не раз приспосабливался к резким изменениям: после весеннего скачка наступило удешевление, а после летнего ажиотажа – стабилизация. Поэтому высокая цена еще не означает неизбежного дефицита.

Впрочем, цифры уже говорят сами за себя. Бензин за этот период подорожал с 62,87 до 83,33 гривны за литр, дизель – с 62,69 до 93,76 гривны. Если мировой рынок нефти и готовых нефтепродуктов будет оставаться напряженным, сентябрьская волна может оказаться не кратковременным скачком, а началом нового этапа роста.