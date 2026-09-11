Пів року тому бензин в Україні коштував у середньому близько 63 гривень за літр. Сьогодні середня ціна А-95 вже перевищує 83 гривні, а на різних АЗС літр можна знайти розцінки приблизно від 80 до 86 гривень. За цей час паливний ринок пережив весняний стрибок, літнє здешевлення та нові хвилі подорожчання. Що стоїть за цими змінами та куди можуть рухатися ціни далі, розбирався 24 Канал.

На скільки зросла вартість бензину за останні пів року

За даними Мінфіну, на початку березня середня ціна А-95 в Україні становила 62,87 гривні за літр. Уже 10 березня вона зросла до 69,10 гривні, а наприкінці місяця – до 71,71 гривні. Лише за березень бензин додав майже 9 гривень.

Після цього зростання пригальмувало. Квітень А-95 завершив на рівні 72,39 гривні, у травні ціна знову пішла вгору – до 75,94 гривні. Червень, навпаки, приніс невелике здешевлення – до 74,59 гривні.

Наступний стрибок припав на липень: за місяць літр А-95 подорожчав приблизно на 6,6 гривні й до кінця місяця коштував 81,19 гривні. А от у серпні ціна трохи відкотилася – до 80,07 гривні, однак вересень приніс нову хвилю зростання. За перші десять днів місяця середня вартість бензину піднялася з 80,32 до 83,33 гривні.

Отже, між 2 березня та 10 вересня А-95 подорожчав на 20,46 гривні, або майже на 33%. Середній показник по країні, щоправда, не відображає всього розмаїття цінників. Станом на 10 вересня у великих мережах літр бензину коштував приблизно від 79,95 до 85,99 гривні.

Та ще стрімкішою була траєкторія дизельного пального.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Майже 31 гривня зверху: як подорожчав дизель

2 березня середня ціна дизеля становила 62,69 гривні за літр, свідчать дані "Мінфіну". До кінця березня вона злетіла до 85,39 гривні – майже на 23 гривні за один місяць.

Квітень приніс лише невелике підвищення до 88,07 гривні, а в травні ціна опустилася до 86,05 гривні. Найпомітніший відкат стався в червні: до кінця місяця середня вартість літра знизилася до 76,19 гривні.

Потім почався новий розгін. У липні дизель подорожчав із 76,10 до 91,99 гривні – майже на 16 гривень за місяць. У серпні ціна трохи знизилася, але на початку осені знову взялася за зростання: з 91,41 гривні 1 вересня до 93,76 гривні 10 вересня.

Довідково: За весь період дизель додав близько 31 гривні, або майже 49%. У великих мережах 10 вересня середні ціни коливалися приблизно від 90,95 до 96,99 гривні за літр.

Така різниця між бензином і дизелем багато про що говорить. Щоб зрозуміти її, варто повернутися до першого весняного стрибка.

Більше пального, але не дешевше: що сталося з цінами навесні

У березні світовий енергетичний ринок опинився під тиском війни на Близькому Сході та ризиків для постачання енергоносіїв. Для України цей фактор особливо відчутний, оскільки значна частина пального надходить з–за кордону.

Найсильніше удар припав на дизель. За даними Консалтингової групи "А-95", у березні Україна імпортувала 577 тисяч тонн дизпального – на 27% більше, ніж у лютому, і на 12% більше, ніж роком раніше. Це був рекордний для березня обсяг із 2021 року.

Однак додаткові партії не зробили ресурс дешевшим. Імпортерам доводилося контрактувати пальне у складніших умовах через перебої на світовому ринку. На початку березня, зокрема, один із найбільших постачальників, ORLEN, призупиняв відвантаження.

У результаті Україна отримувала більше дизеля, але купувала його дорожче. Для бензину механізм був схожим, хоча масштаб стрибка виявився меншим: А-95 за березень додав близько 9 гривень, дизель – понад 22 гривні.

Втім, є ще одна важлива причина, чому ціни не варто напряму прив'язувати до вартості нафти.

Від чого насправді залежить ціна пального в Україні

Україна імпортує переважно готові нафтопродукти, тому на кінцеву вартість впливає не тільки ціна сирої нафти. Значення мають європейські котирування бензину й дизеля, завантаження НПЗ, фрахт, логістика, курс гривні, податки та запаси трейдерів.

Тому між рухом Brent і цінами на українських АЗС є часовий лаг. Зміна вартості сировини може не одразу доходити до роздрібного цінника, а іноді ці процеси взагалі рухаються в різних напрямках.

Після весняного стрибка це добре проявилося у червні: А-95 подешевшав до 74,59 гривні, а дизель – до 76,19 гривні.

Але у 2026 році дедалі важливішим стає ще один фактор – ситуація на ринку готового пального. Як зазначає Reuters, обмежені потужності НПЗ, геополітичні ризики та перебої з постачаннями підтримують високі ціни на бензин і дизель у Європі. Reuters у вересні також повідомляв про напружену ситуацію зі світовою пропозицією дизеля.

Для України це має принципове значення: імпортери купують за кордоном не барель нафти, а вже перероблений продукт.

Дефіцит може бути неочевидним

Після червневого зниження ціни знову рушили вгору. У липні А-95 подорожчав приблизно з 74,6 до 81,19 гривні, а дизель – із 76,10 до 91,99 гривні. Проте за схожою динамікою стояли різні процеси.

Бензин дорожчав через вартість імпортного ресурсу, перехід ринку на E10, логістичні ризики та підвищений попит. При цьому фізичної нестачі не спостерігалося: у липні Україна імпортувала 196 тисяч тонн бензину, а необхідні обсяги на серпень були законтрактовані.

На дизельний сегмент тиск виявився сильнішим. За місяць Україна ввезла 562 тисячі тонн дизпального – на 5% більше, ніж роком раніше, проте ринок усе одно відчув нестачу. Серед причин називали ажіотажний попит, загострення на Близькому Сході, збільшення споживання агросектором та логістичні проблеми.

Цей епізод добре ілюструє особливість паливного ринку: великі обсяги імпорту не гарантують відсутності дефіциту. Якщо попит або потреба в перевезеннях зростає швидше за доступну пропозицію, ресурс може стати дефіцитним навіть за значних постачань.

Однак, після липневого стрибка ринок отримав короткий перепочинок.

У серпні А-95 подешевшав із 81,25 до 80,07 гривні, дизель – із 92,59 до 91,53 гривні. Проте спокій на цінниках не означав, що нічого не змінювалося. Імпортери продовжували перебудовувати маршрути постачання.

Як свідчать дані групи "А-95", у серпні Україна ввезла 152 тисячі тонн бензину, а за вісім місяців – 1,12 мільйона тонн, на 16% більше, ніж за аналогічний період 2025 року. Дизельного пального за місяць імпортували 588 тисяч тонн. При цьому частка постачань через західний кордон зросла до 67% проти 50% роком раніше, тоді як південний напрямок скоротився до 33%.

Тобто ринок відповідав на нові умови не лише ціною. Постачальники змінювали маршрути, шукали доступніший ресурс і пристосовували логістику до воєнних ризиків.

Новий виток: що підштовхнуло ціни у вересні

Та серпнева пауза виявилася недовгою. За перші десять днів вересня середня ціна А-95 піднялася з 80,32 до 83,33 гривні, а дизель – із 91,41 до 93,76 гривні за літр.

Зовнішній тиск знову посилився: Brent перевищила 100 доларів за барель, а європейський ринок готового пального залишився напруженим, пише Reuters. Високі ціни підтримують одразу кілька чинників – обмежені потужності НПЗ, геополітичні ризики та перебої з постачаннями. Окремо Reuters звертав увагу на напружену ситуацію з пропозицією дизельного пального, яка може зберігатися протягом зими.

Для України це особливо важливо, оскільки імпортери закуповують уже готовий бензин і дизель. Тому подорожчання перероблення, дефіцит окремих видів пального або ускладнення логістики можуть підіймати українські ціни навіть незалежно від того, що відбувається з Brent у конкретний момент.

Тож нинішня хвиля подорожчання має одразу кілька складників: дорожча сира нафта, високі європейські котирування готового пального та логістичні ризики. Усі вони зрештою закладаються у вартість ресурсу, який українські мережі купують для своїх АЗС.

Зверніть увагу! Падіння Brent саме по собі не гарантує швидкого здешевлення бензину чи дизеля в Україні. Спочатку має змінитися вартість готового продукту на європейському ринку, а вже потім це відобразиться на українському роздробі.

Ще +5 гривень чи відкат: що чекає на українців восени

На цьому етапі прогноз виглядає менш оптимістичним, ніж ще кілька тижнів тому. Директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн на початку вересня заявив, що через новий стрибок світових котирувань бензин і дизель в Україні можуть додати близько 5 гривень за літр упродовж двох тижнів.

За його оцінкою, гуртовий ринок уже додав близько 4 – 4,5 гривні за кілька днів, а роздріб поступово переносить це зростання на АЗС. Якщо цей прогноз повністю реалізується, середня ціна А-95 може наблизитися до 85 гривень за літр. Для дизеля це означало б рух у бік позначки 100 гривень.

Довідково: Це не означає автоматичного стрибка на 5 гривень на кожній АЗС. Роздріб переносить зміни гуртового ринку поступово, а конкретний цінник залежить від запасів мережі, вартості закупівельних партій та конкуренції.

Зараз головне питання полягає не лише в тому, чи подорожчає пальне ще на кілька гривень, а й у тому, наскільки затяжним виявиться зовнішній шок.

За останні пів року український ринок уже не раз пристосовувався до різких змін: після весняного стрибка настало здешевлення, а після літнього ажіотажу – стабілізація. Тому висока ціна ще не означає неминучого дефіциту.

Втім, цифри вже говорять самі за себе. Бензин за цей період подорожчав із 62,87 до 83,33 гривні за літр, дизель – із 62,69 до 93,76 гривні. Якщо світовий ринок нафти та готових нафтопродуктів залишатиметься напруженим, вереснева хвиля може виявитися не коротким стрибком, а початком нового етапу зростання.