Как изменились цены на топливо в Украине с начала полномасштабной войны

С начала полномасштабной войны в Украине существенно выросли цены на топливо. Впрочем, в последнее время наблюдается динамика спада цен на АЗС.

Как изменились цены на бензин

Цена бензина марки А-95 выросла на 83,6% с начала полномасштабной войны, передает 24 Канал со ссылкой на Finance.ua.

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В первые месяцы 2022 года один литр бензина стоил 30,4 гривны, но уже в мае подорожал до 42,5 гривны. К концу того же года стоимость выросла до 51,3 гривны. В 2023 году цены немного снизились – в июне литр бензина стоил 44,7 гривны.

Однако в конце года цена на топливо снова выросла и достигла 52-55 гривен. В 2024 году топливо подорожало еще больше – в среднем до 56,6 гривны за литр. По состоянию на сегодня бензин стоит примерно 55,82 гривны за литр.

Как изменились цены на дизель

Стоимость дизельного топлива с начала войны выросла на 47%. Если в начале 2022 года литр дизеля стоил около 37 гривен, то уже в мае цена поднялась до 46,2 гривны, а в июне – до 56,5 гривны.

До конца 2022 года средняя цена составляла 55 гривен. В 2023 году дизель немного подешевел – до 44-46 гривен за литр, но в конце года снова подорожал до 52,6 гривны.

Заметьте! В начале 2024 года дизельное топливо немного подешевело, но с июня по сентябрь его средняя стоимость держалась на уровне чуть более 52 гривен за литр. По состоянию на сегодня цена выросла до 54,4 гривны за литр.

Как изменились цены на газ

Сжиженный газ подорожал на 63,4% с начала полномасштабной войны. В марте 2022 года он стоил 22,3 гривны за литр, а уже в июне поднялся до 42,2 гривны. После этого цена постепенно снижалась и к концу года упала до 29 гривен за литр.

В 2023 году стоимость газа сначала уменьшалась, а ближе к зиме снова выросла – в декабре составила 33,2 гривны за литр.

В 2024 году цена снова пошла вниз – весной и летом газ стоил в пределах 26-27 гривен, но осенью поднялся до 30 гривен за литр. Сейчас литр газа стоит 36,44 гривны.