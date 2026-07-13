Иран и США возобновили боевые действия: как это может повлиять на стоимость топлива в Украине

Вопрос о ценах на топливо по-прежнему остается весьма актуальным для украинцев. На обеспокоенность населения влияет немало факторов, в том числе и ситуация между Соединенными Штатами и Ираном.

Порастут ли цены на топливо в Украине

Подробнее о том, что будет со стоимостью топлива в стране, рассказал в комментарии для 24 Канала директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

Эксперт пояснил, что было проведено исследование динамики розничных цен на бензин и дизельное топливо в Европе и США. Как отметил Куюн, Украина демонстрирует полную синхронную динамику с этими двумя континентами. А это означает, что в стране не происходит "ничего уникального".

Как напомнил директор "А-95", в настоящее время происходит "очередная эскалация" (речь идет о возобновлении атак между США и Ираном – 24 Канал).

Эксперт подчеркнул: если ситуация с боевыми действиями продлится некоторое время, то снова можно будет наблюдать рост стоимости топлива. Но, в отличие от марта, когда на рынках царила настоящая паника, сейчас все происходит более спокойно.

Куюн пояснил: пока нет ажиотажа. Все страны внимательно следят за ситуацией в отношениях между Вашингтоном и Тегераном.

Сергей Куюн Директор Консалтинговой группы "А-95" Это говорит о том, что все наблюдают, смотрим. Не исключено, что оно быстро пойдет на спад.

Возникает важный вопрос: если напряженность сохранится, то можно ли будет увидеть подорожание топлива уже на следующей неделе в Украине. Но Сергей Куюн заявил: пока не готов сказать точно.

По его мнению, все будет зависеть от того, на каком уровне все-таки удержится цена. Но он подчеркнул: однозначная реакция будет.

Таким образом, пока трудно прогнозировать, как именно изменятся цены на топливо в результате эскалации конфликта между Ираном и США. Резкого скачка цен, как это было в начале войны на Ближнем Востоке, не ожидается.

Что еще известно о ценах на топливо

Ранее Сергей Куюн рассказывал 24 Каналу, что российские атаки на АЗС не повлияют на стоимость топлива в Украине. Он пояснил, что они не имеют такого масштаба.

Также Кирилл Буданов ранее комментировал опасения относительно топливного кризиса. Он заявил, что пока не видит причин для дефицита топлива в Киеве.