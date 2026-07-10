Как снизят цены на топливо в Греции

Правительство уже договорилось с нефтеперерабатывающими компаниями об ослаблении мер. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, пишет Reuters.

Отвечая на вопросы депутатов в парламенте, политик рассказал, что две крупнейшие нефтеперерабатывающие компании страны согласились снизить цены на топливо.

Цены на бензин снизятся на 10 евроцентов за литр, а на дизельное топливо – на 5 евроцентов за литр,

– сказал Мицотакис.

Однако эта мера будет временной и будет действовать только до конца августа 2026 года.

Сколько смогут сэкономить греки

Такая договоренность правительства позволит грекам ощутимо сэкономить на топливе. Ведь потребление дизеля и бензина в Греции традиционно растет в летние месяцы, поскольку многие жители страны отправляются на отдых за город и на острова.

По данным сайта Fuelo, в настоящее время средняя цена на топливо в Греции составляет:

бензин А-95 – 1,97 евро за литр;

дизельное топливо – 1,72 евро за литр.

Таким образом, при нынешних ценах владелец автомобиля с 50-литровым баком в Греции после снижения цен сэкономит около 5 евро на одной полной заправке, а водитель дизельного автомобиля – до 2,5 евро.

Следует добавить, что снижение цен на топливо станет продолжением прежней политики властей. Они пытаются смягчить давление на кошельки греков, которое значительно усилилось после начала войны в Иране.

Правящая партия страны уже объявила о введении субсидий на топливо и удобрения, а также скидок на билеты на паромы.

Напомним, ранее в Греции также запретили розничным торговцам устанавливать наценку на топливо свыше 0,05 евро за литр от стоимости поставки бензина и дизельного топлива с НПЗ.