Як знизять ціни на пальне у Греції

Уряд вже домовився з нафтопереробними компаніями про послаблення. Про це у п'ятницю, 10 липня, повідомив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, пише Reuters.

Відповідаючи на запитання депутатів в парламенті, політик розповів, що дві найбільші нафтопереробні компанії країни погодилися знизити ціни на пальне.

Ціни на бензин знизяться на 10 євроцентів за літр, а на дизельне пальне — на 5 євроцентів за літр,

– сказав Міцотакіс.

Однак цей захід буде тимчасовим і діятиме лише до кінця серпня 2026 року.

Скільки зможуть зекономити греки

Така домовленість уряду дозволить грекам відчутно зекономити на пальному. Адже споживання дизелю та бензину в Греції традиційно зростає в літні місяці, оскільки багато жителів країни вирушають на відпочинок за місто та на острови.

За даними сайту Fuelo. наразі середня ціна на пальне в Греції становить:

бензин А-95 – 1,97 євро за літр;

дизель – 1,72 євро за літр.

Таким чином, за нинішніх розцінок власник автомобіля з 50-літровим баком у Греції після зниження цін заощадить близько 5 євро на одній повній заправці, а водій дизельного авто – до 2,5 євро.

Слід додати, що зниження цін на пальне продовжить попередню політику влади. Вона намагається пом'якшити тиск на гаманці греків, який значно зріс після початку війни в Ірані.

Правляча партія країни вже оголосила про запровадження субсидій на пальне та добрива, а також знижки на квитки для поромів.

Нагадаємо, раніше у Греції також заборонили роздрібним торговцям робити націнку на пальне понад 0,05 євро на літр від вартості постачання бензину та дизелю з НПЗ.